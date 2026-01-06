Усик – Вайлдер: американець розповів, коли очікувати бій

На який час готується американець

Вайлдер заявив, що головною метою у 2026 році для нього є бій за чемпіонські пояси з Усиком. Американець повідомив, що планує власну підготовку під поєдинок у середині року.

"2026 рік буде для мене надзвичайно важливим. Зараз ми готуємо дещо грандіозне. В середині року я планую битися за чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика – одразу за три титули. Дай Боже. Я з нетерпінням чекаю цього моменту і дуже схвильований", - сказав потенційний суперник українця.

Чим цей бій буде особливим

Американець наголосив, що можливий поєдинок з Усиком відрізнятиметься від його попередніх боїв насамперед психологічним станом.

За словами Вайлдера, раніше йому заважали численні зовнішні фактори та особисті проблеми.

"Справа була в моїй психологічній нестійкості. Зараз я інший ментально. Я стабільний психологічно, і цього разу все інакше. Раніше було багато зовнішніх проблем, багато чого відбувалося в житті", - пояснив боксер.

Битви не лише на рингу

Вайлдер підкреслив, що боротьба для нього відбувається не тільки у спорті, а й поза ним, і саме це сформувало його нинішній настрій.

"У мене є битви не тільки на рингу, але й у житті. Я повинен атакувати і перемагати. Якщо ти ніколи не здаєшся, це все, що має значення. Такі випробування можуть тривати місяцями чи роками, але вони не вічні", – зазначив американець.

На завершення Вайлдер додав, що саме подолання труднощів дає відчуття справжньої перемоги.

Бій Усик – Вайлдер: що відомо

Нагадаємо, раніше Усик запросив проведення добровільного захисту титулу WBC проти Вайлдера. Команди боксерів наразі ведуть офіційні перемовини щодо дати та місця поєдинку.

Сам Вайлдер уже підтвердив, що переговорний процес просувається і обидві сторони зацікавлені в організації бою.

Свій останній бій Вайлдер провів у червні, коли нокаутував Тіррела Херндона в сьомому раунді. Ця перемога дозволила американцю перервати серію з двох поразок - від Джозефа Паркера та Чжан Чжилея.

Всесвітня боксерська рада (WBC) раніше вже схвалила можливість проведення поєдинку між Усиком і Вайлдером.