Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Усик став героєм ефектної фотосесії: у знаковому поясі та рожевій вітровці

16:59 13.03.2026 Пт
2 хв
Легенда боксу позував перед камерами британського фотографа під час найскладнішого періоду зими
aimg Сюзанна Аль Маріді
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Український боксер Олександр Усик став героєм весняного номеру Vogue Ukraine. Чемпіон взяв участь у стильній фотосесії серед знакових для себе місць у Києві.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Vogue.

Більше цікавого: Як зараз виглядає старша донька Усика

Якою була фотосесія Усика для Vogue Ukraine

Спортсмен позував перед камерами у знакових для себе місцях - на тлі монумента Батьківщина-Мати, на олімпійській базі, де регулярно тренується, а також у боксерському клубі.

Автором знімків став британський фотограф Чарлі Грей, відомий роботами зі світовими зірками кіно та спорту. Разом з ним працювати на кадрами до столиці приїхав лондонський стиліст Девід Бредшоу.


Зйомки тривали три дні в лютому - у період найважчої за час повномасштабної війни зими. На кадрах спортсмен постає в одязі від Stone Island - вітровці зефірних відтінків, джемпері та вельветовій куртці.

На інших ефетних фото він позує без сорочки та у поясі, який здобув після перемоги над британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Тоді він став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.


Що сказав Усик в інтерв'ю

Під час фотосету боксер також поділився подробицями свого життя, зокрема розкрив секрет свого чемпіонства.

"Усіх результатів мені допомогла досягти залізна дисципліна. Щодня - ранній підйом, загартовування, тренування", - зізнався він.

Крім того, Олександр розповів, яких принципів дотримується у питаннях родини та виховання дітей. Разом з дружиною Катериною вони насамперед працюють над собою.

"Ми з Катею виховуємо передусім себе, а не дітей - щоб вони бачили приклад здорових стосунків і всотували родинні цінності", - зазначив чемпіон.

Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

