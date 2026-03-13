RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Усик попал на обложку Vogue: в знаковом поясе и розовой ветровке

16:59 13.03.2026 Пт
2 мин
Легенда бокса позировал перед камерами британского фотографа в самый сложный период зимы
aimg Сюзанна Аль Мариди
Александр Усик (фото: Getty Images)

Украинский боксер Александр Усик стал героем весеннего номера Vogue Ukraine. Чемпион принял участие в стильной фотосессии среди знаковых для себя мест в Киеве.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера Vogue.

Больше интересного: Как сейчас выглядит старшая дочь Усика

Какой была фотосессия Усика для Vogue Ukraine

Спортсмен позировал перед камерами в знаковых для себя местах - на фоне монумента Родина-Мать, на олимпийской базе, где регулярно тренируется, а также в боксерском клубе.

Автором снимков стал британский фотограф Чарли Грей, известный работами с мировыми звездами кино и спорта. Вместе с ним работать на кадрами в столицу приехал лондонский стилист Дэвид Брэдшоу.


Съемки длились три дня в феврале - в период самой тяжелой за время полномасштабной войны зимы. На кадрах спортсмен предстает в одежде от Stone Island - ветровке зефирных оттенков, джемпере и вельветовой куртке.

На других эфетных фото он позирует без рубашки и в поясе, который получил после победы над британским боксером Тайсоном Фьюри. Тогда он стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.


Что сказал Усик в интервью

Во время фотосета боксер также поделился подробностями своей жизни, в частности раскрыл секрет своего чемпионства.

"Всех результатов мне помогла достичь железная дисциплина. Каждый день - ранний подъем, закаливание, тренировки", - признался он.

Кроме того, Александр рассказал, каких принципов придерживается в вопросах семьи и воспитания детей. Вместе с женой Екатериной они прежде всего работают над собой.

"Мы с Катей воспитываем прежде всего себя, а не детей - чтобы они видели пример здоровых отношений и впитывали семейные ценности", - отметил чемпион.

Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса