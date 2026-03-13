Усик попал на обложку Vogue: в знаковом поясе и розовой ветровке

16:59 13.03.2026 Пт
Легенда бокса позировал перед камерами британского фотографа в самый сложный период зимы
aimg Сюзанна Аль Мариди
Усик попал на обложку Vogue: в знаковом поясе и розовой ветровке Александр Усик (фото: Getty Images)

Украинский боксер Александр Усик стал героем весеннего номера Vogue Ukraine. Чемпион принял участие в стильной фотосессии среди знаковых для себя мест в Киеве.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера Vogue.

Какой была фотосессия Усика для Vogue Ukraine

Спортсмен позировал перед камерами в знаковых для себя местах - на фоне монумента Родина-Мать, на олимпийской базе, где регулярно тренируется, а также в боксерском клубе.

Автором снимков стал британский фотограф Чарли Грей, известный работами с мировыми звездами кино и спорта. Вместе с ним работать на кадрами в столицу приехал лондонский стилист Дэвид Брэдшоу.


Съемки длились три дня в феврале - в период самой тяжелой за время полномасштабной войны зимы. На кадрах спортсмен предстает в одежде от Stone Island - ветровке зефирных оттенков, джемпере и вельветовой куртке.

На других эфетных фото он позирует без рубашки и в поясе, который получил после победы над британским боксером Тайсоном Фьюри. Тогда он стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.


Что сказал Усик в интервью

Во время фотосета боксер также поделился подробностями своей жизни, в частности раскрыл секрет своего чемпионства.

"Всех результатов мне помогла достичь железная дисциплина. Каждый день - ранний подъем, закаливание, тренировки", - признался он.

Кроме того, Александр рассказал, каких принципов придерживается в вопросах семьи и воспитания детей. Вместе с женой Екатериной они прежде всего работают над собой.

"Мы с Катей воспитываем прежде всего себя, а не детей - чтобы они видели пример здоровых отношений и впитывали семейные ценности", - отметил чемпион.

Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
