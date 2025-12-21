Усик потролив Ф'юрі в річницю історичного бою та виклав яскраве відео

Що написав Усик

Український чемпіон звернувся до британця в жартівливій манері, що була притаманна їхньому спілкуванню протягом усього часу протистояння в рингу та поза ним у 2024 році.

"Мій дорогий друже, Жадібне пузо, вже минув рік з нашої зустрічі на рингу. Це було незабутньо", - написав Усик.

Крім того, українець додав у допис відео найбільш яскравих моментів поєдинку.

Реакція The Ring

Про річницю історичного бою згадав і найбільш авторитетний профільний журнал The Ring.

"Рівно рік тому Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та зберіг свої чемпіонські титули у надважкій вазі", - йдеться в дописі.

Цей пост також супроводили нарізкою моментів бою.

Бій Усик – Ф'юрі 2: як це було

Другий бій між суперниками відбувся 21 грудня 2024 року в аравійському Ер-Ріяді. Перед цим українець там же переміг британця у травні розділеним рішенням суддів, відібрав у нього титул WBC та став абсолютним чемпіоном світу.

Бій-реванш, який пройшов на переповненій Kingdom Arena, тривав усі 12 раундів. Українець знову, як і у першому поєдинку, переміг за рішенням суддів. Однак цього разу одноголосним. Усик зберіг титули WBC, WBA та WBO.

Ф'юрі не погодився з таким вердиктом, заявивши, що насправді переміг в обох поєдинках. Після чого оголосив про завершення кар'єри.

Втім, у кінці 2025-го натякнув на повернення в ринг. Британець хотів би втретє зустрітися з Усиком. Але вірогідніше проведе поєдинок зі співвітчизником – Ентоні Джошуа.