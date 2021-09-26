Кто кого бил больше: статистика ударов в бою Усик - Джошуа
Фото: представлена статистика ударов в бою Усик - Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)
Представлена статистика ударов в бою Александра Усика и британского теперь бывшего короля дивизиона Энтони Джошуа. Украинец нанес намного больше урона своему оппоненту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CompuBox.
Боксеры выбросили практически равное количество ударов, однако урон Усик нанес своему оппоненту гораздо более значительный.
После финального гонга Джошуа долгое время даже не мог встать со своего угла, в то время как Усик спокойно ходил по рингу в ожидании судейского вердикта.
Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.