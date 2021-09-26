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Кто кого бил больше: статистика ударов в бою Усик - Джошуа

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Лондон, Воскресенье 26 сентября 2021 03:01
Кто кого бил больше: статистика ударов в бою Усик - Джошуа Фото: представлена статистика ударов в бою Усик - Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Артур Родивилов

Представлена статистика ударов в бою Александра Усика и британского теперь бывшего короля дивизиона Энтони Джошуа. Украинец нанес намного больше урона своему оппоненту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CompuBox.

Боксеры выбросили практически равное количество ударов, однако урон Усик нанес своему оппоненту гораздо более значительный.

Кто кого бил больше: статистика ударов в бою Усик - Джошуа

После финального гонга Джошуа долгое время даже не мог встать со своего угла, в то время как Усик спокойно ходил по рингу в ожидании судейского вердикта.

Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.

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