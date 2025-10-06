Усик отримав пораду від Леннокса Льюїса: це стосується кар'єри українця

Легенда боксу радить Усикові не поспішати

Британський спортсмен підкреслив, що українцю варто йти власним шляхом і завершити професійну кар’єру на піку, як це зробив сам Льюїс.

"Я б сказав йому, щоб він завершив кар'єру у свій власний час, але завершив кар'єру з найкращим результатом, як це зробив я", - зазначив Льюїс.

"Він може навчити багатьох молодих боксерів багатьом різним речам - відданості, наполегливій праці, жертві - тому що він пройшов через це", - сказав чемпіон.

Усик на вершині після серії перемог

За останні чотири роки Усик провів шість боїв, у яких здобув перемоги над Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Тепер українець залишається безперечним лідером у важкій вазі та обдумує наступні кроки, включно з можливими поєдинками проти новозеландця Джозефа Паркера та молодого англійського важкоатлета Мойсеса Ітаумі.

Льюїс наголосив, що у боксі завжди знайдуться суперники, які прагнуть перемогти чемпіона, тому дуже важливо завершити кар’єру на піку.

"Завжди є інші боксери, які не хочуть, щоб ти цього досяг. Вони стоять осторонь, вони хочуть тебе перемогти, вони хочуть бути першими, хто тебе переможе. Ось чому ти маєш переконатися, що завершиш кар'єру на вершині", - додав він.

Паралелі з кар’єрою Льюїса

Льюїс завершив кар’єру у 38 років після нокауту Віталія Кличка в 2003 році.

Попередньо він здобував перемоги над Майком Тайсоном, Хасімом Рахманом, Евандером Холіфілдом, Девідом Туа та іншими відомими боксерами, завершивши кар’єру з рекордом 42-2-1.