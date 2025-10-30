Якщо не Усик: WBO знайшла для Вордлі "запасного" суперника

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі може провести свій наступний поєдинок не з Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста ESPN Сальвадора Родрігеса.

Запасний варіант

Якщо Вордлі (20-0-1, 19 КО) не отримає одразу поєдинку з Усиком, WBO може санкціонувати його бій проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО за тимчасовий титул.

За даними Родрігеса, інформацією з ним поділився президент організації Густаво Олівері.

Остаточне рішення WBO ухвалить після оцінки медичного стану українця. Якщо Усику все ще заважатиме травма, він залишиться чемпіоном та чекатиме на переможця ще одного протистояння за право вийти з ним на бій.

Як Вордлі сплутав карти

Раніше, коли мова ще йшла про поєдинок Усик – Паркер, WBO була більш категорична. Після того, як вона дала українцю відтермінування, було наголошено, що вдруге на поступки не піде.

Але сенсаційний успіх британця сплутав усі карти. В організації розуміють, що протистояння Усика та Вордлі – неперспективне у фінансовому плані. Наполягання на ньому та погрози відібрати титул в українця, може призвести лише до того, що WBO втратить Усика. Тоді доведеться возитися з Вордлі, шукати йому суперника, бій з яким був би комерційно успішним, а це справа – нелегка.

Натомість проміжний поєдинок, у якому Вордлі захищатиме титул тимчасового чемпіона, вважається хорошою ідеєю. Бій Вордлі – Ітаума можна вигідно продати через інтерес до молодої суперзірки.

У разі ж перемоги Мозеса, він вийде на Усика, як обов'язковий претендент. А бій Усик – Ітаума є нині найбільш бажаним протистоянням у надважкій вазі.

Позиція Усика

Раніше повідомлялось, що від перспективи бою з Вордлі не в захваті й команда Усика.

Тепер українець може уникнути небажаного поєдинку, якщо направить до WBO повторне прохання про відтермінування, посилаючись на травму.

А організація в свою чергу офіційно затвердить бій між Вордлі та Ітаумою за тимчасовий титул.