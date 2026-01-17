Усик допоможе Володимиру Кличку повернутися на ринг: заява чемпіона
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик висловився щодо ймовірного камбеку легендарного українського боксера Володимира Кличка.
Своїми думками він поділився в інтерв'ю для платформи Ready To Fight – повідомляє РБК-Україна.
"Із задоволенням подивився б реванш із Ф'юрі"
Усик не приховує, що ідея повернення Кличка в професійний бокс викликає в нього інтерес, зокрема можливий реванш проти Тайсона Ф'юрі.
"Я з великим задоволенням подивився б реванш із Ф'юрі. Але я б сказав, що є 70% шансів, що Володимир зараз просто тренується для себе", - зазначив Усик.
Триразовий абсолютний чемпіон світу наголосив, що в разі серйозних намірів з боку Володимира, він готовий особисто долучитися до підготовки легендарного боксера.
"Якщо він зателефонує, я поїду до нього, привезу його до табору і зроблю все можливе, щоб допомогти йому знову вийти в ринг", - сказав Усик.
Що відомо про плани Володимира Кличка
Молодший з братів Кличків (64 перемоги, 5 поразок, 53 нокаути) не виходив у ринг із 2017 року. Тоді український боксер програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді бою за титул IBF у надважкій вазі.
У грудні 2024 року авторитетне видання The Ring повідомляло про намір Кличка повернутися на професійний ринг у 2025 році. Легендарний боксер, якому на той момент було 48 років, мріяв побити рекорд Джорджа Формана (боксер об'єднав пояси у віці 46 років і 169 днів) і стати найстаршим чемпіоном у важкій вазі.
Головним можливим опонентом українця називали Ф'юрі. Хоча на периферії чуток виникали також імена Ентоні Джошуа та навіть Олександра Усика.
Проте інформаційна хвиля зійшла, а повернення легенди так і не відбулося.
Про можливий камбек заговорили знову на початку січня 2026-го – після того, як Володимир опублікував у соцмережах відео тренувальної сесії з перспективним українським боксером-олімпійцем Дмитром Ловчинським. Там Кличко продемонструвавши відмінну форму.
Зазначимо, що 26 березня Володимиру Кличку виповниться 50 років.
