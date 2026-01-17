ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Усик допоможе Володимиру Кличку повернутися на ринг: заява чемпіона

Субота 17 січня 2026 09:00
UA EN RU
Усик допоможе Володимиру Кличку повернутися на ринг: заява чемпіона Фото: Володимир Кличко та Олександр Усик (instagram.com/klitschko)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик висловився щодо ймовірного камбеку легендарного українського боксера Володимира Кличка.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю для платформи Ready To Fight – повідомляє РБК-Україна.

"Із задоволенням подивився б реванш із Ф'юрі"

Усик не приховує, що ідея повернення Кличка в професійний бокс викликає в нього інтерес, зокрема можливий реванш проти Тайсона Ф'юрі.

"Я з великим задоволенням подивився б реванш із Ф'юрі. Але я б сказав, що є 70% шансів, що Володимир зараз просто тренується для себе", - зазначив Усик.

Триразовий абсолютний чемпіон світу наголосив, що в разі серйозних намірів з боку Володимира, він готовий особисто долучитися до підготовки легендарного боксера.

"Якщо він зателефонує, я поїду до нього, привезу його до табору і зроблю все можливе, щоб допомогти йому знову вийти в ринг", - сказав Усик.

Що відомо про плани Володимира Кличка

Молодший з братів Кличків (64 перемоги, 5 поразок, 53 нокаути) не виходив у ринг із 2017 року. Тоді український боксер програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді бою за титул IBF у надважкій вазі.

У грудні 2024 року авторитетне видання The Ring повідомляло про намір Кличка повернутися на професійний ринг у 2025 році. Легендарний боксер, якому на той момент було 48 років, мріяв побити рекорд Джорджа Формана (боксер об'єднав пояси у віці 46 років і 169 днів) і стати найстаршим чемпіоном у важкій вазі.

Головним можливим опонентом українця називали Ф'юрі. Хоча на периферії чуток виникали також імена Ентоні Джошуа та навіть Олександра Усика.

Проте інформаційна хвиля зійшла, а повернення легенди так і не відбулося.

Про можливий камбек заговорили знову на початку січня 2026-го – після того, як Володимир опублікував у соцмережах відео тренувальної сесії з перспективним українським боксером-олімпійцем Дмитром Ловчинським. Там Кличко продемонструвавши відмінну форму.

Зазначимо, що 26 березня Володимиру Кличку виповниться 50 років.

Раніше ми розповіли, що Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.

Також дізнайтеся, коли та проти кого проведе свій наступний бій Олександр Гвоздик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик Володимир Кличко
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу