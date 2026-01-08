ua en ru
Володимир Кличко знову в рингу: легенда боксу провела спаринг з учасником Олімпійських ігор

Четвер 08 січня 2026 20:34
Володимир Кличко знову в рингу: легенда боксу провела спаринг з учасником Олімпійських ігор Володимир Кличко і Дмитро Ловчинський (фото: instagram.com/klitschko)
Автор: Катерина Урсатій

Колишній домінант надважкої ваги Володимир Кличко здивував мережу кадрами з рингу. Легендарний чемпіон провів тренувальну сесію з перспективним боксером Дмитром Ловчинським, продемонструвавши відмінну форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт боксера в соцмережі Instagram.

Майстер-клас від легенди

Легендарний український боксер Володимир Кличко (64-5, 53 КО) не припиняє активну спортивну діяльність навіть після завершення кар’єри.

Нещодавно він провів спаринг із 26-річним Дмитром Ловчинським, який представляв Україну на Олімпійських іграх 2024 року та Чемпіонаті світу 2025-го. Відео тренування боксер опублікував у власних соціальних мережах.

"Психічні, фізичні або обидва одночасно, але одне тренування на день, щодня, щороку... Знайдіть свою власну рутину і дотримуйтеся її. Це і є витривалість. Літера E у моєму методі FACE. Давайте продовжувати бити!", - зазначив Кличко у підписі до публікації.

Метод FACE, розроблений Володимиром, включає чотири ключові складові: Focus (Фокус), Agility (Спритність), Coordination (Координація) та Endurance (Витривалість).

Кличко випустив книгу про свою систему у жовтні 2022 року, підкреслюючи її універсальність для спортсменів будь-якого рівня.

Ловчинський готується до професіоналів

Дмитро Ловчинський, який виступав на Олімпійських іграх 2024 року та Чемпіонаті світу 2025-го, поки що зазнав поразок у перших раундах обох турнірів.

Наразі спортсмен активно готується до переходу у професійний бокс, отримуючи досвід від ветерана світового рівня.

За кадром відео можна почути слова Олександра Поліщука, який понад 30 років тому тренував Володимира Кличка у Броварському вищому училищі фізичної культури.

Експерт підкреслив важливість дисципліни та системності у підготовці молодих боксерів, відзначаючи, що Кличко передає наступному поколінню цінності власної методики.

Плани на майбутнє

На початку лютого авторитетне видання The Ring повідомляло про намір Кличка повернутися на професійний ринг у 2025 році.

Проте цього досі не сталося. Спаринг із Ловчинським демонструє, що Володимир продовжує підтримувати форму і ділитися своїм досвідом із молодими спортсменами, зберігаючи активність у спортивному середовищі України та світу.

Раніше ми повідомляли, як Усик відреагував на розмови про політичну діяльність після завершення спортивної кар'єри.

Також читайте, хто очолив оновлений список IBF і претендує на пояс Усика.

