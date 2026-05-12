Шоу в стилі відеогри та звернення до мами: чим здивувала Греція на "Євробаченні-2026"

У вівтором, 12 травня, у Відні офіційно стартував перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026". Одним із головних фаворитів конкурсу став представник Греції Akylas, який виступив із піснею "Ferto" під четвертим номером.

Що відомо про представника Греції

Співак та автор пісень народився 11 лютого 1999 року в місті Серрес. Він навчався у музичній школі та вдосконалював сценічну майстерність на театральних заняттях у Салоніках.

Згодом переїхав до Афін, де почав будувати музичну кар'єру. Першу популярність здобув завдяки каверам у TikTok, а потім закріпив успіх хітом "Atelié" у 2024 році.

У 2026-му Akylas переміг у національному відборі "Sing for Greece 2026", отримавши підтримку журі та глядачів.

Саме тоді його композиція "Ferto" стала однією з найобговорюваніших заявок сезону.

Яким був виступ Akylas на "Євробаченні 2026"

Пісня "Ferto", назва якої перекладається як "Принеси це", поєднує сучасний поп із грецькими етнічними мотивами. Артист співає про великі амбіції, прагнення до успіху, розкішного життя та бажання забезпечити свою родину.

Номер Akylas став одним із найяскравіших у першому півфіналі. Постановку для Греції створив режисер Фокас Евангелінос.

У ній артист вирушає у натхненну відеоіграми подорож, яка перетворюється на щиру та емоційну присвяту його матері.

Спочатку він "проходить рівні", потім граєм на фальшивому контрабасі, їде на скутері до подіуму, а потім гуляє кімнатами, які розташовані одна навпроти одної.

Завершив номер Akylas емоційним зверненням до мами та динамічним фіналом.

"Дивись, мамо

Те, чого нам не вистачало раніше

Я відчуваю, що зможу

Забезпечити нас, ми більше не будемо бідувати

Подивись на мене, мамо

Я купую, щоб заповнити порожнечу

І тобі я теж багато чого куплю

Будинки, автомобілі та котеджі

Звичайно, якщо виграю

Загалом, ви зрозуміли, так що", - проспівав він.

Окремої уваги заслуговує образ представника Греції. Для атмосферного виступу він обрав сміливе вбрання, яке нагадує тигра.

Зазначимо, що Akylas - один з учасників "Євробачення", якому букмекери прогнозують друге місце у першому півфіналі конкурсу з шансами у 97%.

