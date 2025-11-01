Українці пройшли до елітраунду Ліги чемпіонів: "ХIТ" здобув третю перемогу поспіль

Чемпіон України з футзалу "ХІТ" офіційно пройшов до елітраунду Ліги чемпіонів після перемоги над словенською "Вргнікою" в останньому матчі групового етапу. Кияни здобули третю перемогу поспіль і стали єдиною командою своєї групи, що гарантувала собі вихід у плейоф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
У груповому турнірі Ліги чемпіонів з футзалу "ХІТ" підійшов до заключного поєдинку у статусі лідера, здобувши дві перемоги у двох попередніх матчах.
Для проходу до елітраунду киянам достатньо було не програти словенській "Вргніці", яка відставала від українців на два очки.
Перший тайм завершився поразкою "ХІТ" - на 13-й хвилині Владислав Первєєв випадково забив автогол після контратаки словенців.
У другій половині зустрічі українці вирівняли рахунок: на 27-й хвилині Первєєв виправив ситуацію, а у заключні секунди Ігор Чернявський скористався грою у ва-банк від суперника та забив переможний гол.
Українська команда "Київ Футзал" завершила виступи в груповому раунді Ліги чемпіонів, здобувши єдину перемогу в основному турнірі. У заключному матчі кияни обіграли північномакедонську "Форсу" з рахунком 10:0.
Перші три голи забив Юрій Щериця (дубль + третій м’яч), ще один м’яч оформив Кайке, а підсумковий рахунок встановив Владислав Моспан.
Втім, після поразки від "ХІТа" з рахунком 0:5, "Київ Футзал" вже не мав шансів вийти в елітраунд і фінішував на проміжному другому місці групи.
Після трьох матчів "ХІТ" очолив групу з максимальною кількістю очок та найкращою різницею м’ячів. Словенська "Вргніка" фінішувала третьою, а "Київ Футзал" став другим завдяки кращій різниці м’ячів.
Для українського клубу це буде вже другий виступ в елітраунді футзальної Ліги чемпіонів. У сезоні 2023/24 команда посіла третє місце в групі, набравши 4 очки, а у попередньому сезоні 2024/25 з одним очком фінішувала останньою.
Елітраунд проходитиме у форматі плейоф. Команди будуть розподілені на сіяні (топ-2 шляху "А") та несіяні (третє місце шляху "A" та переможці шляху "B", серед яких буде "ХІТ"). Жеребкування основного раунду відбудеться 6 листопада, а матчі 1/8 фіналу пройдуть 24 листопада та 5 грудня.
