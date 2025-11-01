Украинцы прошли в элитраунд Лиги чемпионов: "ХIТ" одержал третью победу подряд

Драматическая победа в решающем матче

В групповом турнире Лиги чемпионов по футзалу "ХИТ" подошел к заключительному поединку в статусе лидера, одержав две победы в двух предыдущих матчах.

Для прохода в элитраунд киевлянам достаточно было не проиграть словенской "Вргнице", которая отставала от украинцев на два очка.

Первый тайм завершился поражением "ХИТ" - на 13-й минуте Владислав Первеев случайно забил автогол после контратаки словенцев.

Во второй половине встречи украинцы выровняли счет: на 27-й минуте Первеев исправил ситуацию, а в заключительные секунды Игорь Чернявский воспользовался игрой в ва-банк от соперника и забил победный гол.

"Киев Футзал" завершил выступления в группе

Украинская команда "Киев Футзал" завершила выступления в групповом раунде Лиги чемпионов, одержав единственную победу в основном турнире. В заключительном матче киевляне обыграли северомакедонскую "Форсу" со счетом 10:0.

Первые три гола забил Юрий Щерица (дубль + третий мяч), еще один мяч оформил Кайке, а итоговый счет установил Владислав Моспан.

Впрочем, после поражения от "ХИТа" со счетом 0:5, "Киев Футзал" уже не имел шансов выйти в элитраунд и финишировал на промежуточном втором месте группы.

Турнирное положение команд

После трех матчей "ХИТ" возглавил группу с максимальным количеством очков и лучшей разницей мячей. Словенская "Вргника" финишировала третьей, а "Киев Футзал" стал вторым благодаря лучшей разнице мячей.

Турнирная таблица группы 8 Лиги чемпионов по футзалу:

"ХИТ" - 7 очков, 3 матча, разница мячей 17:3 "Киев Футзал" - 4 очка, 3 матча, разница мячей 12:7 "Вргника" - 4 очка, 3 матча, разница мячей 7:6 "Форса" - 0 очков, 3 матча, разница мячей 4:24

Что дальше ожидает "ХИТ"

Для украинского клуба это будет уже второе выступление в элитраунде футзальной Лиги чемпионов. В сезоне 2023/24 команда заняла третье место в группе, набрав 4 очка, а в предыдущем сезоне 2024/25 с одним очком финишировала последней.

Элитраунд будет проходить в формате плейоф. Команды будут распределены на сеяные (топ-2 пути "А") и несеяные (третье место пути "A" и победители пути "B", среди которых будет "ХИТ"). Жеребьевка основного раунда состоится 6 ноября, а матчи 1/8 финала пройдут 24 ноября и 5 декабря.