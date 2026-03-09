Як Україна утримала другу позицію у медальному заліку Паралімпіади-2026, хоча не було жодного виступу

Збірна України зберегла лідерські позиції у загальному заліку Паралімпійських ігор-2026 за підсумками третього дня змагань. Попри відсутність українських стартів у цей період, наша команда залишається другою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.

День без українських стартів та успіхи гірськолижників

Третій день зимових Ігор у 2026 році став першим, коли представники української збірної не брали участі у фіналах чи кваліфікаціях.

Основна увага вболівальників та експертів була зосереджена на гірськолижних трасах, де розігрували нагороди у супергіганті.

Загалом було визначено переможців у шести категоріях: серед спортсменів, що змагаються сидячи, стоячи, а також серед учасників з порушеннями зору.

Найбільш успішними у цій дисципліні виявилися атлети з Австрії, Італії, США та Франції - представники кожної з цих країн вибороли по дві медалі різного ґатунку.

Ситуація у медальному заліку: Австрія наздоганяє Україну

Хоча "синьо-жовті" не поповнили свою скарбничку новими нагородами, здобутий раніше гандикап дозволив команді втримати другий рядок світового рейтингу.

Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 - найвищого гатунку.

Проте конкуренція загострюється: збірна Австрії, завдяки успіхам у гірськолижному спорті, також досягла позначки у 3 золоті нагороди і тепер дихає українцям у спину.

Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю золота, так і за загальним числом здобутих призів.

Топ-10 медального заліку Паралімпіади-2026 (після 3-х днів):