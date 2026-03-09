ua en ru
Як Україна утримала другу позицію у медальному заліку Паралімпіади-2026, хоча не було жодного виступу

18:24 09.03.2026 Пн
2 хв
Лише кілька нагород відділяють переслідувачів від нашої збірної. Хто став головною загрозою?
aimg Катерина Урсатій
Як Україна утримала другу позицію у медальному заліку Паралімпіади-2026, хоча не було жодного виступу Паралімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)

Збірна України зберегла лідерські позиції у загальному заліку Паралімпійських ігор-2026 за підсумками третього дня змагань. Попри відсутність українських стартів у цей період, наша команда залишається другою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

День без українських стартів та успіхи гірськолижників

Третій день зимових Ігор у 2026 році став першим, коли представники української збірної не брали участі у фіналах чи кваліфікаціях.

Основна увага вболівальників та експертів була зосереджена на гірськолижних трасах, де розігрували нагороди у супергіганті.

Загалом було визначено переможців у шести категоріях: серед спортсменів, що змагаються сидячи, стоячи, а також серед учасників з порушеннями зору.

Найбільш успішними у цій дисципліні виявилися атлети з Австрії, Італії, США та Франції - представники кожної з цих країн вибороли по дві медалі різного ґатунку.

Ситуація у медальному заліку: Австрія наздоганяє Україну

Хоча "синьо-жовті" не поповнили свою скарбничку новими нагородами, здобутий раніше гандикап дозволив команді втримати другий рядок світового рейтингу.

Наразі в активі України 10 медалей, з яких 3 - найвищого гатунку.

Проте конкуренція загострюється: збірна Австрії, завдяки успіхам у гірськолижному спорті, також досягла позначки у 3 золоті нагороди і тепер дихає українцям у спину.

Беззаперечним лідером залишається Китай, який суттєво відірвався від переслідувачів як за кількістю золота, так і за загальним числом здобутих призів.

Топ-10 медального заліку Паралімпіади-2026 (після 3-х днів):

  1. Китай - 8 "золото" + 5 "срібло" + 4 "бронза" (17)
  2. Україна - 3 + 2 + 5 (10)
  3. Австрія - 3 + 1 + 0 (4)
  4. Італія - 2 + 2 + 1 (5)
  5. Швейцарія - 2 + 0 + 1 (3)
  6. США - 1 + 4 + 2 (7)
  7. Канада - 1 + 3 + 3 (7)
  8. Франція - 1 + 3 + 1 (5)
  9. Німеччина - 1 + 1 + 5 (7)
  10. Іспанія/Нідерланди/Норвегія - по 1 + 1 + 0 (2)

Зазначимо, що в Україні не транслювали церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.

Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.

