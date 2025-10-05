Українці феєрять у топ-чемпіонатах: Миколенко приніс перемогу "Евертону", а Довбик віддав гольову

Міжнародна пауза на матчі збірних наближається, а українські футболісти у топ-чемпіонатах Європи продовжують набирати оберти та демонструвати результативність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Довбик асистував у переможному матчі "Роми"

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився результативною передачею в матчі 6-го туру Серії А, у якому "Рома" перемогла "Фіорентину" з рахунком 2:1. Для українця це був другий вихід у стартовому складі римлян у чемпіонаті.

На 22-й хвилині матчу Довбик продемонстрував технічну взаємодію з партнером: ефектною п’яткою відкинув м’яч на Матіаса Соуле, який точно пробив у ворота.

Раніше рахунок відкрив форвард "Фіорентини" Мойзе Кін, однак ще до перерви "Рома" не лише зрівняла, а й вийшла вперед. Вирішальний м’яч забив Браян Крістанте після пасу того ж Соуле на 30-й хвилині.

Перемога над "Фіорентиною" дозволила команді Жозе Моурінью тимчасово очолити таблицю чемпіонату Італії, випередивши "Мілан", "Інтер" і "Наполі".

Миколенко допоміг "Евертону" зламати безпрограшну серію "Крістал Пелас"

Захисник збірної України Віталій Миколенко втретє поспіль вийшов у стартовому складі "Евертона" після повернення від травми. У матчі 7-го туру АПЛ команда українця здолала "Крістал Пелас" з рахунком 2:1, перервавши вражаючу серію суперника без поразок, що тривала 19 матчів.

Миколенко провів повний матч, віддавши 38 точних передач (73% точності) та провівши кілька успішних оборонних дій.

Після цієї перемоги "Евертон" набрав 11 очок і піднявся на восьму позицію в таблиці.

Ярмолюк отримав травму у матчі з "Манчестер Сіті"

Півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк змушений був залишити поле через пошкодження у матчі 7-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті". Українець, який вийшов у стартовому складі вже сьомий раз поспіль, зазнав травми після боротьби з Меттом О’Райллі на 73-й хвилині.

"Бджоли" програли з мінімальним рахунком 0:1 - вирішальний м’яч забив Ерлінг Голанд на 9-й хвилині після передачі Йошка Гвардіола.

Після восьми турів "Брентфорд" має 7 очок і займає 16-ту позицію в турнірній таблиці.

Маліновський продовжує грати у старті "Дженоа"

Руслан Маліновський вчетверте поспіль розпочав матч Серії А у стартовому складі "Дженоа". У 6-му турі його команда поступилася "Наполі" з рахунком 1:2. Українець провів 61 хвилину, зробив одну ключову передачу, виконав 75% точних пасів і отримав жовту картку на 38-й хвилині.

Після шести турів генуезці залишаються на 19-му місці з двома очками. Наступний матч команда проведе 19 жовтня проти "Парми".

Хлань забив дебютний гол у Польщі

22-річний український вінгер Максим Хлань відзначився першим голом у чемпіонаті Польщі за "Гурнік Забже".

У матчі проти "Легії" українець відкрив рахунок на 22-й хвилині після передачі Усмана Сова. Сам Сов згодом оформив дубль, забезпечивши перемогу "Гурніка" 3:1.

Хлань відіграв 83 хвилини, виконав 75% точних пасів і став одним із найактивніших у складі своєї команди. Завдяки перемозі "Гурнік Забже" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Екстракляси, маючи 22 очки після 11 матчів.

Забарний вийшов у матчі Ліги 1

Захисник збірної України Ілля Забарний вийшов на заміну у матчі 7-го туру чемпіонату Франції між "Ліллем" та "Парі Сен-Жермен", який завершився нічиєю 1:1.

Після голу Нуну Мендеша на 66-й хвилині паризький клуб повів у рахунку, але наприкінці зустрічі 18-річний хавбек "Лілля" Етан Мбаппе, молодший брат Кіліана, зрівняв рахунок.

Після семи турів ПСЖ очолює таблицю Ліги 1 із 16 очками, випереджаючи "Марсель", "Страсбург" і "Ліон".