ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Українці феєрять у топ-чемпіонатах: Миколенко приніс перемогу "Евертону", а Довбик віддав гольову

Неділя 05 жовтня 2025 23:55
UA EN RU
Українці феєрять у топ-чемпіонатах: Миколенко приніс перемогу "Евертону", а Довбик віддав гольову Віталій Миколенко (фото: instagram.com/everton)
Автор: Катерина Урсатій

Міжнародна пауза на матчі збірних наближається, а українські футболісти у топ-чемпіонатах Європи продовжують набирати оберти та демонструвати результативність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Довбик асистував у переможному матчі "Роми"

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився результативною передачею в матчі 6-го туру Серії А, у якому "Рома" перемогла "Фіорентину" з рахунком 2:1. Для українця це був другий вихід у стартовому складі римлян у чемпіонаті.

На 22-й хвилині матчу Довбик продемонстрував технічну взаємодію з партнером: ефектною п’яткою відкинув м’яч на Матіаса Соуле, який точно пробив у ворота.

Раніше рахунок відкрив форвард "Фіорентини" Мойзе Кін, однак ще до перерви "Рома" не лише зрівняла, а й вийшла вперед. Вирішальний м’яч забив Браян Крістанте після пасу того ж Соуле на 30-й хвилині.

Перемога над "Фіорентиною" дозволила команді Жозе Моурінью тимчасово очолити таблицю чемпіонату Італії, випередивши "Мілан", "Інтер" і "Наполі".

Миколенко допоміг "Евертону" зламати безпрограшну серію "Крістал Пелас"

Захисник збірної України Віталій Миколенко втретє поспіль вийшов у стартовому складі "Евертона" після повернення від травми. У матчі 7-го туру АПЛ команда українця здолала "Крістал Пелас" з рахунком 2:1, перервавши вражаючу серію суперника без поразок, що тривала 19 матчів.

Миколенко провів повний матч, віддавши 38 точних передач (73% точності) та провівши кілька успішних оборонних дій.

Після цієї перемоги "Евертон" набрав 11 очок і піднявся на восьму позицію в таблиці.

Ярмолюк отримав травму у матчі з "Манчестер Сіті"

Півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк змушений був залишити поле через пошкодження у матчі 7-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті". Українець, який вийшов у стартовому складі вже сьомий раз поспіль, зазнав травми після боротьби з Меттом О’Райллі на 73-й хвилині.

"Бджоли" програли з мінімальним рахунком 0:1 - вирішальний м’яч забив Ерлінг Голанд на 9-й хвилині після передачі Йошка Гвардіола.

Після восьми турів "Брентфорд" має 7 очок і займає 16-ту позицію в турнірній таблиці.

Маліновський продовжує грати у старті "Дженоа"

Руслан Маліновський вчетверте поспіль розпочав матч Серії А у стартовому складі "Дженоа". У 6-му турі його команда поступилася "Наполі" з рахунком 1:2. Українець провів 61 хвилину, зробив одну ключову передачу, виконав 75% точних пасів і отримав жовту картку на 38-й хвилині.

Після шести турів генуезці залишаються на 19-му місці з двома очками. Наступний матч команда проведе 19 жовтня проти "Парми".

Хлань забив дебютний гол у Польщі

22-річний український вінгер Максим Хлань відзначився першим голом у чемпіонаті Польщі за "Гурнік Забже".

У матчі проти "Легії" українець відкрив рахунок на 22-й хвилині після передачі Усмана Сова. Сам Сов згодом оформив дубль, забезпечивши перемогу "Гурніка" 3:1.

Хлань відіграв 83 хвилини, виконав 75% точних пасів і став одним із найактивніших у складі своєї команди. Завдяки перемозі "Гурнік Забже" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Екстракляси, маючи 22 очки після 11 матчів.

Забарний вийшов у матчі Ліги 1

Захисник збірної України Ілля Забарний вийшов на заміну у матчі 7-го туру чемпіонату Франції між "Ліллем" та "Парі Сен-Жермен", який завершився нічиєю 1:1.

Після голу Нуну Мендеша на 66-й хвилині паризький клуб повів у рахунку, але наприкінці зустрічі 18-річний хавбек "Лілля" Етан Мбаппе, молодший брат Кіліана, зрівняв рахунок.

Після семи турів ПСЖ очолює таблицю Ліги 1 із 16 очками, випереджаючи "Марсель", "Страсбург" і "Ліон".

Раніше ми писали, що футболіст "Динамо" потрапив у команду тижня в Лізі конференцій.

Також дізнайтесь, як Зубков та Сікан запалюють у Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат Англії
Новини
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії