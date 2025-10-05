Украинцы феерируют в топ-чемпионатах: Миколенко принес победу "Эвертону", а Довбик отдал голевую

Международная пауза на матчи сборных приближается, а украинские футболисты в топ-чемпионатах Европы продолжают набирать обороты и демонстрировать результативность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Довбик ассистировал в победном матче "Ромы"

Форвард сборной Украины Артем Довбик отметился результативной передачей в матче 6-го тура Серии А, в котором "Рома" победила "Фиорентину" со счетом 2:1. Для украинца это был второй выход в стартовом составе римлян в чемпионате.

На 22-й минуте матча Довбик продемонстрировал техничное взаимодействие с партнером: эффектной пяткой отбросил мяч на Матиаса Соуле, который точно пробил в ворота.

Ранее счет открыл форвард "Фиорентины" Мойзе Кин, однако еще до перерыва "Рома" не только сравняла, но и вышла вперед. Решающий мяч забил Брайан Кристанте после паса того же Соуле на 30-й минуте.

Победа над "Фиорентиной" позволила команде Жозе Моуринью временно возглавить таблицу чемпионата Италии, опередив "Милан", "Интер" и "Наполи".

Миколенко помог "Эвертону" сломать беспроигрышную серию "Кристал Пэлас"

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко третий раз подряд вышел в стартовом составе "Эвертона" после возвращения от травмы. В матче 7-го тура АПЛ команда украинца одолела "Кристал Пэлас" со счетом 2:1, прервав впечатляющую серию соперника без поражений, длившуюся 19 матчей.

Миколенко провел полный матч, отдав 38 точных передач (73% точности) и проведя несколько успешных оборонительных действий.

После этой победы "Эвертон" набрал 11 очков и поднялся на восьмую позицию в таблице.

Ярмолюк получил травму в матче с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вынужден был покинуть поле из-за повреждения в матче 7-го тура АПЛ против "Манчестер Сити". Украинец, который вышел в стартовом составе уже седьмой раз подряд, получил травму после борьбы с Мэттом О'Райлли на 73-й минуте.

"Пчелы" проиграли с минимальным счетом 0:1 - решающий мяч забил Эрлинг Холанд на 9-й минуте после передачи Йошка Гвардиола.

После восьми туров "Брентфорд" имеет 7 очков и занимает 16-ю позицию в турнирной таблице.

Малиновский продолжает играть в старте "Дженоа"

Руслан Малиновский в четвертый раз подряд начал матч Серии А в стартовом составе "Дженоа". В 6-м туре его команда уступила "Наполи" со счетом 1:2. Украинец провел 61 минуту, сделал одну ключевую передачу, выполнил 75% точных пасов и получил желтую карточку на 38-й минуте.

После шести туров генуэзцы остаются на 19-м месте с двумя очками. Следующий матч команда проведет 19 октября против "Пармы".

Хлань забил дебютный гол в Польше

22-летний украинский вингер Максим Хлань отметился первым голом в чемпионате Польши за "Гурник Забже".

В матче против "Легии" украинец открыл счет на 22-й минуте после передачи Усмана Сова. Сам Сов впоследствии оформил дубль, обеспечив победу "Гурника" 3:1.

Хлань отыграл 83 минуты, выполнил 75% точных пасов и стал одним из самых активных в составе своей команды. Благодаря победе "Гурник Забже" вышел на первое место в турнирной таблице Экстраклясы, имея 22 очка после 11 матчей.

Забарный вышел в матче Лиги 1

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на замену в матче 7-го тура чемпионата Франции между "Лиллем" и "Пари Сен-Жермен", который завершился ничьей 1:1.

После гола Нуну Мендеша на 66-й минуте парижский клуб повел в счете, но в конце встречи 18-летний хавбек "Лилля" Этан Мбаппе, младший брат Килиана, сравнял счет.

После семи туров ПСЖ возглавляет таблицу Лиги 1 с 16 очками, опережая "Марсель", "Страсбург" и "Лион".