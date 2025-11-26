Український сумоїст шокував Японію: Данило Явгустишин здобув ранг озекі

Українець піднявся на один із найвищих щаблів у професійному сумо

Японська асоціація сумо оголосила про підвищення Данила Явгустишина до рангу озекі, що є одним із ключових статусів у цьому виді спорту.

Перед цим Аонісікі здобув Кубок Імператора, перемігши на Kyushu Basho та увійшовши в історію як перший українець, що виграв турнір елітного дивізіону макууті.

Для Європи ця перемога стала першою за останні майже вісім років.

Після тріумфу українця керівництво асоціації провело позачергове засідання, на якому надало офіційну рекомендацію щодо підвищення його статусу. До цього Явгустишин виступав у ранзі секіваке.

Йокозуна - це найвищий ранг у сумо, досягти якого вдалося лише 75 спортсменам за всю історію. Зазвичай його присвоюють після двох поспіль перемог у турнірах юшо на рівні озекі або демонстрації аналогічної домінантної форми.

У сумо навіть неяпонські борці для виступів обирають собі псевдонім. Данило Явгустишин обрав ім’я Аонішікі Арата, що перекладається як "Синя парча" - декоративна тканина з шовковою основою. Цей образ символізує або молодий яскравий талант, або благородну силу, приховану в юному тілі.

Найшвидше підвищення до озекі за сучасну епоху сумо

За даними асоціації, шлях Аонісікі до нового звання став найшвидшим від часу впровадження сучасної системи змагань у 1958 році.

Йому знадобилося лише 14 турнірів, тоді як попередній рекорд належав болгарину Котоосю, який досяг цього після 19 турнірів.

Для України це перший в історії ранг озекі, а загалом Явгустишин став 14-м сумоїстом неяпонського походження, який отримав цей титул.

"Я буду намагатися відповідати рівню озекі та прагнути ще більшого", - зазначив Аонісікі в коментарі для Yapanews.

Останні три турніри українець завершив із сумарними 34 перемогами, виконавши необхідний норматив для підвищення.

Крім того, після перемоги на Kyushu Basho він став четвертим наймолодшим володарем Кубка Імператора у віці 21 року та восьми місяців.

Як Явгустишин потрапив у японське сумо

З початком повномасштабного вторгнення Росії спортсмен разом із родиною був змушений залишити Україну та тимчасово проживав у Німеччині.

У квітні 2022 року він отримав запрошення від капітана сумо-клубу університету Кансай, Арати Яманаки, з яким познайомився ще на юнацькому чемпіонаті світу-2019 в Осаці, де виборов "бронзу" у дивізіоні до 100 кг.

Аонісікі родом із Вінниці. Сумо зацікавило його ще в семирічному віці, паралельно він займався дзюдо та вільною боротьбою.