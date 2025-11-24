ua en ru
Мессі став найкращим: який фантастичний рекорд підкорилось аргентинцю та де у списку Роналду

Понеділок 24 листопада 2025 12:03
Мессі став найкращим: який фантастичний рекорд підкорилось аргентинцю та де у списку Роналду Фото: Ліонель Мессі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

38-річний аргентинський нападник Ліонель Мессі, який виступає за "Інтер Маямі", встановив чергове історичне досягнення.

Чим відзначився легендарний аргентинець – розповідає РБК-Україна.

Найкращий асистент в історії

У чвертьфіналі плей-офф "Інтер Маямі" розгромив "Цинциннаті" з рахунком 4:0, а Мессі взяв участь у кожному забитому голі. Спершу аргентинець відкрив рахунок сам, а після перерви оформив три асисти.

Саме ці передачі й дозволили йому повторити історичний рекорд Ференца Пушкаша – 404 гольові паси за кар'єру.

Втім уже зараз можна стверджувати, що саме Мессі є найкращим асистентом в історії світового футболу. Адже всі його результативні дії зафіксовані офіційними протоколами. Тоді як показники Пушкаша, ігрова кар'єра якого припадала на 1942-1967 роки, неможливо підтвердити документально.

Мессі став найкращим: який фантастичний рекорд підкорилось аргентинцю та де у списку Роналду

Скільки результативних дій у Мессі

Загалом Мессі тепер має 1300 результативних дій (896 голів + 404 асисти), що є абсолютним рекордом світового футболу.

Для порівняння, у Кріштіану Роналду 1213 результативних дій (954 голи + 259 асистів).

Що далі для "Інтер Маямі"

Перемога над "Цинциннаті" гарантувала "Інтер Маямі" вихід до півфіналу плей-оф MLS-2025.

Там команда Мессі зіграє проти "Нью-Йорк Сіті". Матч заплановано на 29 листопада. І саме в ньому аргентинець може стати одноосібним абсолютним рекордсменом за асистами – без усіляких припущень.

Раніше ми розповіли, що чемпіон світу повернувся в футбол після тривалої дискваліфікації.

Також дізнайтеся про таємне весілля зірки "Барселони" з українською моделлю.

