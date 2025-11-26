Украинский сумоист шокировал Японию: Даниил Явгустишин получил ранг озэки

Украинец поднялся на одну из самых высоких ступеней в профессиональном сумо

Японская ассоциация сумо объявила о повышении Даниила Явгустишина до ранга озэки, что является одним из ключевых статусов в этом виде спорта.

Перед этим Аонисики получил Кубок Императора, победив на Kyushu Basho и войдя в историю как первый украинец, выигравший турнир элитного дивизиона макуути.

Для Европы эта победа стала первой за последние почти восемь лет.

После триумфа украинца руководство ассоциации провело внеочередное заседание, на котором предоставило официальную рекомендацию по повышению его статуса. До этого Явгустишин выступал в ранге сэкивакэ.

Йокозуна - это самый высокий ранг в сумо, достичь которого удалось лишь 75 спортсменам за всю историю. Обычно его присваивают после двух подряд побед в турнирах юшо на уровне озэки или демонстрации аналогичной доминантной формы.

В сумо даже неяпонские борцы для выступлений выбирают себе псевдоним. Даниил Явгустишин выбрал имя Аонишики Арата, что переводится как "Синяя парча" - декоративная ткань с шелковой основой. Этот образ символизирует либо молодой яркий талант, либо благородную силу, скрытую в юном теле.

Самое быстрое повышение до озэки за современную эпоху сумо

По данным ассоциации, путь Аонисики к новому званию стал самым быстрым со времени внедрения современной системы соревнований в 1958 году.

Ему понадобилось всего 14 турниров, тогда как предыдущий рекорд принадлежал болгарину Котоосю, который достиг этого после 19 турниров.

Для Украины это первый в истории ранг озэки, а в целом Явгустишин стал 14-м сумоистом неяпонского происхождения, который получил этот титул.

"Я буду стараться соответствовать уровню одзеки и стремиться к еще большему", - отметил Аонисики в комментарии для Yapanews.

Последние три турнира украинец завершил с суммарными 34 победами, выполнив необходимый норматив для повышения.

Кроме того, после победы на Kyushu Basho он стал четвертым самым молодым обладателем Кубка Императора в возрасте 21 года и восьми месяцев.

Как Явгустишин попал в японское сумо

С началом полномасштабного вторжения России спортсмен вместе с семьей был вынужден покинуть Украину и временно проживал в Германии.

В апреле 2022 года он получил приглашение от капитана сумо-клуба университета Кансай, Араты Яманаки, с которым познакомился еще на юношеском чемпионате мира-2019 в Осаке, где завоевал "бронзу" в дивизионе до 100 кг.

Аонисики родом из Винницы. Сумо заинтересовало его еще в семилетнем возрасте, параллельно он занимался дзюдо и вольной борьбой.