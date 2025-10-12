Український пілот Бондарев завершив сезон на подіумі: яке місце посів у Формулі-4

Драматична розв'язка сезону

Українець завершив сезон на мажорній ноті, здобувши подіум у заключній гонці. Бондарев стартував із другого місця та втримався серед лідерів упродовж усього заїзду. Попри потужну конкуренцію, він упевнено фінішував третім, поступившись лише японцю Кіну Накамурі Берті та бразильцю Габріелю Гомезу.

Перемогу в фінальному заїзді здобув Накамура Берта, який на останньому колі зумів випередити Гомеза. Для Бондарева цей результат став одним із найкращих у сезоні – він знову підтвердив свій високий рівень та стабільність на трасі.

Олександр Бондарєв (фото: instagram.com/pilot.bondarev)

Топ-10 у загальному заліку

За підсумками чемпіонату Олександр Бондарев посів третє місце у заліку новачків та десяте – у загальному рейтингу Формули-4, ставши одним із найуспішніших дебютантів сезону.

Українець, який представляє академію Williams, продовжує впевнено рухатися до своєї мети — потрапити у Формулу-1.

Що відомо про італійську Формулу-4

Заснований у 2013 році чемпіонат автоперегонів формульного типу на фундаменті Формули-Абарт. Дебютний сезон відбувся в 2014-му, а першим чемпіоном серії став канадець Ленс Стролл.

Більшість етапів італійської F4 відбуваються на Апеннінах (Імола, Монца, Мізано та інші). Окрім того, гонки чемпіонату приймали Австрія, Франція, Бельгія, Угорщина, Іспанія.

У 2021 році чемпіоном став британець Олівер Берман, а рік по тому титул завоював Андреа Кімі Антонеллі. Обидва в сезоні-2025 стали пілотами Формули-1.