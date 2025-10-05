"Макларен" знову на вершині: дострокове чемпіонство у Формулі-1 після Гран-прі Сінгапуру

Сьогодні, 5 жовтня, на трасі "Марина Бей" завершився 18-й етап чемпіонату Формули-1 сезону 2025 року. Перемогу на Гран-прі Сінгапуру здобув Джордж Расселл з "Мерседеса", впевнено утримавши лідерство після поулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.

Расселл тріумфував у Сінгапурі

Британець не залишив шансів суперникам, контролюючи гонку від старту до фінішу.

Другим фінішував чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із "Ред Булла", а трійку призерів замкнув Ландо Норріс з "Макларена", який стримував атаки конкурентів до останнього кола.

"Макларен" святкує історичний успіх

Завдяки фінішу Норріса на подіумі та четвертому місцю його напарника Оскара Піастрі, "Макларен" достроково виграв Кубок конструкторів сезону-2025.

Команда забезпечила собі чемпіонство за чотири гонки до завершення чемпіонату, ставши недосяжною для "Мерседеса".

Це десята перемога британського колективу в історії Кубка конструкторів і друга поспіль. Вперше "Макларен" здобув титул у 1974 році, а востаннє святкував перемогу перед попереднім сезоном у 1998-му.

Після цього успіху команда вийшла на друге місце в історичному рейтингу за кількістю титулів, випередивши "Вільямс" (9). Лідером залишається "Феррарі", яка має 16 перемог у Кубку конструкторів.

Підсумки Гран-прі Сінгапуру

Джордж Расселл ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норріс ("Макларен") Оскар Піастрі ("Макларен") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Шарль Леклер ("Феррарі") Льюїс Гамільтон ("Феррарі") Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") Олівер Берман ("Хаас") Карлос Сайнс ("Вільямс")

Поточне становище у чемпіонаті пілотів

Оскар Піастрі ("Макларен") Ландо Норріс ("Макларен") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Джордж Расселл ("Мерседес") Шарль Леклер ("Феррарі")

Кубок конструкторів-2025 після Гран-прі Сінгапуру