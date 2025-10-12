Украинский пилот Бондарев завершил сезон на подиуме: какое место занял в Формуле-4

Драматическая развязка сезона

Украинец завершил сезон на мажорной ноте, завоевав подиум в заключительной гонке. Бондарев стартовал со второго места и удержался среди лидеров на протяжении всего заезда. Несмотря на мощную конкуренцию, он уверенно финишировал третьим, уступив лишь японцу Кину Накамуре Берти и бразильцу Габриэлю Гомезу.

Победу в финальном заезде одержал Накамура Берта, который на последнем круге сумел опередить Гомеза. Для Бондарева этот результат стал одним из лучших в сезоне - он вновь подтвердил свой высокий уровень и стабильность на трассе.

Александр Бондарев (фото: instagram.com/pilot.bondarev)

Топ-10 в общем зачете

По итогам чемпионата Александр Бондарев занял третье место в зачете новичков и десятое - в общем рейтинге Формулы-4, став одним из самых успешных дебютантов сезона.

Украинец, представляющий академию Williams, продолжает уверенно двигаться к своей цели - попасть в Формулу-1.

Что известно об итальянской Формуле-4

Основанный в 2013 году чемпионат автогонок формульного типа на фундаменте Формулы-Абарт. Дебютный сезон состоялся в 2014-м, а первым чемпионом серии стал канадец Лэнс Стролл.

Большинство этапов итальянской F4 проходят на Апеннинах (Имола, Монца, Мизано и другие). Кроме того, гонки чемпионата принимали Австрия, Франция, Бельгия, Венгрия, Испания.

В 2021 году чемпионом стал британец Оливер Берман, а год спустя титул завоевал Андреа Кими Антонелли. Оба в сезоне-2025 стали пилотами Формулы-1.