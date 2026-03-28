Український клуб зробив офіційну заяву про інтерес до Реброва: чи побачимо тренера в УПЛ

Після завершення виступів збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2026 з'явилася інформація про можливе працевлаштування Сергія Реброва в одному з провідних учасників УПЛ. У клубі офіційно прокоментували ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника команди виданню Sport Arena.
Клубом, де нібито чекають на Реброва, називали харківський "Металіст 1925". Інформацію про інтерес харків'ян до поки ще чинного тренера збірної розповсюдив відомий журналіст і коментатор Володимир Звєров.
Проте у самому клубі чітко заперечили будь-який інтерес до наставника "синьо-жовтих". Віце-президент Юрій Коротун наголосив, що повідомлення про нібито зацікавленість у послугах Реброва не відповідають дійсності.
"Дуже цікаво чути і читати подібне. Скажу відразу і прямо: ці заяви не мають під собою жодних підстав. Младен Бартуловіч – головний тренер "Металіста 1925", який продовжує боротьбу за високі місця як у чемпіонаті, так і в Кубку України. Про яку зміну тренера взагалі може йтися?", - підкреслив керівник клубу.
Заява клубу з'явилася на тлі невдалого результату збірної України у плей-офф відбору ЧС-2026, де команда поступилася Швеції (1:3).
Попри контракт, що діє до літа 2026 року, у футбольних колах активно обговорюють ймовірну відставку Реброва вже наступного тижня – після товариської гри з Албанією 31 березня.
Фахівець очолив збірну України влітку 2023 року. Під його керівництвом команда провела 33 матчі (15 перемог, 8 нічиїх, 10 поразок).
Ребров вивів "синьо-жовтих" у фінальний турнір Євро-2024, але там команда посіла останнє місце в групі. У Лізі націй-2024/25 Україна стала другою в Дивізіоні В, втім не зуміла піднятися в еліту, програвши в стикових матчах Бельгії.
Перед збірною Ребров працював виключно з клубами: київським "Динамо", аравійським "Аль-Ахлі", угорським "Ференцварошем" та "Аль-Айном" з ОАЕ.
До слова, "Металіст 1925" іде шостим у турнірній таблиці УПЛ. Клуб також вийшов у півфінал Кубка України.
