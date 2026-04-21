Шокуючий розворот: збірна України з хокею програла Казахстану, ведучи в три шайби на ЧС-2026

20:46 21.04.2026 Вт
2 хв
"Синьо-жовті" дозволили супернику здійснити вражаючий камбек
Андрій Костенко
Україна поступилася у другому матчі поспіль (фото: ФХУ)

Третій ігровий день юнацької світової першості в Дивізіоні 1A став справжнім випробуванням для українських хокеїстів. Протистояння з лідером – збірною Казахстану – розпочалося для наших хлопців ідеально. Проте втримати ігровий ритм до фінальної сирени не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2026, U-18. Дивізіон 1A. 3-й тур

Україна U-18 – Казахстан U-18 – 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Шайби України: Ратушняк, Васяк, Панасенко

Як Україна втратила перемогу

Старт матчу був повністю за українцями. Наприкінці першого періоду Артем Ратушняк відкрив рахунок, а вже за 30 секунд Святослав Васяк подвоїв перевагу. Коли на початку другої двадцятихвилинки Ярослав Панасенко зробив рахунок 3:0, здавалося, що доля гри вирішена.

Однак збірна Казахстану зуміла перехопити ініціативу. До середини другого періоду суперники відіграли дві шайби, а в заключному відрізку гри Україна пропустила ще тричі. Фінальна сирена зафіксувала поразку "синьо-жовтих" із рахунком 3:5.

Турнірне становище та наступний суперник

Світову першість юнацька збірна України розпочала з перемоги над збірною Словенії (4:2), але в другому турі поступилася Угорщині (4:6). Після трьох турів "синьо-жовті" мають в активі три очки та посідають третю сходинку в таблиці, відстаючи від лідерів – Швейцарії та Казахстану – на шість пунктів.

Таблиця дивізіону 1A:

  1. Швейцарія – 9 очок (3 матчі), шайби – 21:4
  2. Казахстан – 9 (3), 20:7
  3. Україна – 3 (3), 11:13
  4. Угорщина – 3 (3), 9:14
  5. Словенія – 0 (2), 4:14
  6. Польща – 0 (2), 3:16

Свій наступний поєдинок українська команда проведе у четвер, 23 квітня. Суперником стане збірна Польщі. Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
