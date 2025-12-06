Український гонщик переміг у першій гонці F1 GP Trophy в Абу-Дабі

Український гонщик Олександр Бондарев підтвердив свій статус фаворита, вигравши кваліфікацію та першу гонку другого етапу чемпіонату F1 GP Trophy на трасі Яс-Маріна в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
У суботу, 6 грудня, пілот, який виступає за індійську команду "Мумбаї Фелконс" (також згадується як "Према"), блискуче реалізував свій поул-позишн, перетнувши фінішну лінію першим.
Бондарєв домінував на автодромі протягом усього гоночного вікенду. Напередодні, під час кваліфікації, українець продемонстрував найкращий час, завоювавши подвійну поул-позицію.
Його перевага була очевидною ще під час тренувальних заїздів, де він встановив найшвидший час, випередивши найближчого суперника на значні дві десяті секунди.
Цей високий темп він підтвердив і в самій гонці. Стартувавши з першої позиції, Бондарєв не залишив шансів суперникам.
За підсумками першого заїзду другого етапу, подіум виглядає наступним чином:
Саме італійський гонщик Макканьяні, який виграв першу гонку, став найближчим переслідувачем Бондарєва у кваліфікації. У гонці він замкнув трійку призерів.
Чемпіонат F1 GP Trophy традиційно проводиться в рамках підтримки та промоції головної гонки - заключного Гран-прі сезону "Формули-1" в Абу-Дабі, де боротьба за чемпіонство розгортається між Норрісом, Ферстаппеном та Піастрі.
Друга гонка другого етапу F1 GP Trophy запланована на неділю, 7 грудня. Старт заїзду відбудеться о 09:20 за київським часом.
Варто зазначити, що раніше Бондарєв уже відзначався успіхами, ставши найшвидшим на тестах "Формули-4" після завершення сезону.
Також читайте, у якій країні може відбутися один з нових етапів Гран-прі-2026.