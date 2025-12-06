Український гонщик переміг у першій гонці F1 GP Trophy в Абу-Дабі

Перемога Бондарева і поул на старті

У суботу, 6 грудня, пілот, який виступає за індійську команду "Мумбаї Фелконс" (також згадується як "Према"), блискуче реалізував свій поул-позишн, перетнувши фінішну лінію першим.

Бондарєв домінував на автодромі протягом усього гоночного вікенду. Напередодні, під час кваліфікації, українець продемонстрував найкращий час, завоювавши подвійну поул-позицію.

Його перевага була очевидною ще під час тренувальних заїздів, де він встановив найшвидший час, випередивши найближчого суперника на значні дві десяті секунди.

Цей високий темп він підтвердив і в самій гонці. Стартувавши з першої позиції, Бондарєв не залишив шансів суперникам.

Результати заїзду: хто на подіумі

За підсумками першого заїзду другого етапу, подіум виглядає наступним чином:

1 місце - Олександр Бондарєв

2 місце - Альп Аксой

3 місце - Нікколо Макканьяні

Саме італійський гонщик Макканьяні, який виграв першу гонку, став найближчим переслідувачем Бондарєва у кваліфікації. У гонці він замкнув трійку призерів.

Календар: друга гонка та підтримка "Формули-1"

Чемпіонат F1 GP Trophy традиційно проводиться в рамках підтримки та промоції головної гонки - заключного Гран-прі сезону "Формули-1" в Абу-Дабі, де боротьба за чемпіонство розгортається між Норрісом, Ферстаппеном та Піастрі.

Друга гонка другого етапу F1 GP Trophy запланована на неділю, 7 грудня. Старт заїзду відбудеться о 09:20 за київським часом.