Украинский гонщик победил в первой гонке F1 GP Trophy в Абу-Даби

Победа Бондарева и поул на старте

В субботу, 6 декабря, пилот, выступающий за индийскую команду "Мумбаи Фэлконс" (также упоминается как "Према"), блестяще реализовал свой поул-позишн, пересекая финишную черту первым.

Бондарев доминировал на автодроме на протяжении всего гоночного уикенда. Накануне, во время квалификации, украинец продемонстрировал лучшее время, завоевав двойную поул-позицию.

Его преимущество было очевидным еще во время тренировочных заездов, где он установил самое быстрое время, опередив ближайшего соперника на значительные две десятые секунды.

Этот высокий темп он подтвердил и в самой гонке. Стартовав с первой позиции, Бондарев не оставил шансов соперникам.

Результаты заезда: кто на подиуме

По итогам первого заезда второго этапа, подиум выглядит следующим образом:

1 место - Александр Бондарев

2 место - Альп Аксой

3 место - Никколо Макканьяни

Именно итальянский гонщик Макканьяни, выигравший первую гонку, стал ближайшим преследователем Бондарева в квалификации. В гонке он замкнул тройку призеров.

Календарь: вторая гонка и поддержка "Формулы-1"

Чемпионат F1 GP Trophy традиционно проводится в рамках поддержки и продвижения главной гонки - заключительного Гран-при сезона "Формулы-1" в Абу-Даби, где борьба за чемпионство разворачивается между Норрисом, Ферстаппеном и Пиастри.

Вторая гонка второго этапа F1 GP Trophy запланирована на воскресенье, 7 декабря. Старт заезда состоится в 09:20 по киевскому времени.