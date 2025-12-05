Фінал Формули-1 в Абу-Дабі: хто стане чемпіоном - Норріс, Ферстаппен чи Піастрі

З 5 по 7 грудня на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі відбудеться заключний етап сезону Формули-1.

Про головні інтриги перегонів вікенду і де їх дивитися - розповідає РБК-Україна .

Битва за корону: Норріс, Ферстаппен і Піастрі розіграють титул

Головною інтригою фіналу, безумовно, є розв'язка чемпіонської гонки, яка обіцяє стати однією з найбільш драматичних за останні роки.

Перед стартом Гран-прі Абу-Дабі турнірну таблицю очолює Ландо Норріс, який має 408 очок. Його перевага над Максом Ферстаппеном становить 12 балів, а над третім претендентом, Оскаром Піастрі, - 16 очок.

Норріс може гарантувати собі перший у кар'єрі титул, якщо, він фінішує третім або вище, навіть у разі перемоги Ферстаппена, або посяде п'яте місце або вище, якщо перемогу здобуде Піастрі, і жоден із суперників не випередить його за очками.

Ферстаппен, своєю чергою, має шанс повторити унікальний рекорд Міхаеля Шумахера - здобути п'ять чемпіонств поспіль.

Головні інтриги фіналу сезону

Окрім головної боротьби за чемпіонський титул, фінальний етап на "Яс-Маріна" принесе розв'язку і в кількох інших важливих протистояннях.

Зокрема, в особистому заліку триває інтрига в дуелі за позицію в топ-10. Молодий пілот "Мерседес" Кімі Антонеллі має реальний шанс завершити сезон вище за титулованого Льюїса Хемілтона ("Феррарі").

Наразі Антонеллі поступається британцю лише двома балами (150 проти 152), тож йому необхідно набрати мінімум на два очки більше, ніж Хемілтон, щоб здійснити цей знаковий обгін.

Також на Гран-прі Абу-Дабі визначиться остаточний розподіл призових місць у Кубку конструкторів. Триває не лише боротьба за віце-чемпіонство між "Мерседес" та "Ред Булл", де "бикам" потрібно відіграти значний розрив, але й не менш запекла битва за вигідне шосте місце.

На цю позицію претендують одразу чотири команди середньої групи: "Рейсінг Буллз" (92 очки), "Астон Мартін" (80), "Хаас" (73) та "Заубер" (68).

Для цих колективів фінальний розподіл місць є критично важливим, оскільки різниця в призових коштах може сягати десятків мільйонів доларів, що має велике значення для їхнього розвитку та бюджету на наступний сезон.

Фінальний вікенд Формули-1

Заїзди традиційно пройдуть на автодромі "Яс-Маріна", довжина якого становить 5,281 км.

Гонщики подолають 55 кіл. Особливість треку - дві зони DRS: між 5-м та 6-м поворотами, а також між 8-м та 9-м.

А рекорди кола належать пілотам "Макларен" та "Хаас", у кваліфікації - Ландо Норріс (1:22.595, 2024), у гонці - Кевін Магнусен (1:25.637, 2024).

Розклад Гран-прі Абу-Дабі:

П'ятниця, 5 грудня

Вільна практика 1: 12:30

Вільна практика 2: 16:00

Субота, 6 грудня

Вільна практика 3: 13:30

Кваліфікація: 17:00

Неділя, 7 грудня

Гонка: 16:00

Усі події Гран-прі Катару - спринт, кваліфікацію та недільний перегон - транслюватимуть: