Українські зірки "Бенфіки" – у топ-10 найцінніших гравців: результати престижних рейтингів

Фото: Анатолій Трубін і Георгій Судаков (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрій Костенко

Українські легіонери португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та Георгій Судаков опинилися серед найцінніших гравців світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні соцмережі організації.

Найкращі поза топ-5

Судаков потрапив до числа гравців із найвищою оціночною трансферною вартістю, які виступають поза топ-5 найсильніших європейських ліг (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція). Українець посів 9-те місце з оцінкою 48,7 млн євро.

Очолив рейтинг форвард бразильського "Палмейраса" Вітор Роке, трансферна вартість якого, за підрахунками CIES, становить 85,2 млн євро.

Найдорожчі гравці поза топ-5 ліг:

  1. Вітор Роке ("Палмейрас") – 85,2 млн євро
  2. Саму Агехова ("Порту") – 75,7
  3. Жовані Кенда ("Спортінг") – 70,1
  4. Родрігу Мора ("Порту") – 64,1
  5. Віктор Фрогольдт ("Порту") – 61,9
  6. Евангелос Павлідіс ("Бенфіка") – 60,5
  7. Віктор Осімхен ("Галатасарай") – 50,3
  8. Матео Ретегі ("Аль-Кадісія") – 50,2
  9. Георгій Судаков ("Бенфіка") – 48,7
  10. Гонсалу Інасіу ("Спортінг") – 44,8

Трубін серед найдорожчих воротарів світу

Окрім цього, CIES опублікував рейтинг найдорожчих воротарів світу. До нього потрапив голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Він розділив 9-10-ті місця з воротарем "Вільярреала" Луїсом Жуніором. Обох оцінили у 40,4 млн євро.

Лідером рейтингу став італієць Джанлуїджі Доннарумма, який нині виступає за "Манчестер Сіті". Його вартість CIES оцінив у 81,4 млн євро.

Топ-10 найдорожчих воротарів світу:

  1. Джанлуїджі Доннарумма ("Манчестер Сіті") – 81,4 млн євро
  2. Люка Шевальє (ПСЖ) – 60
  3. Барт Вербрюгген ("Брайтон") – 58,5
  4. Жоан Гарсія ("Барселона") – 50,8
  5. Роберт Санчес ("Челсі") – 47,6
  6. Миле Свилар ("Рома") – 45
  7. Робін Руфс ("Сандерленд") – 43,2
  8. Квівін Келлехер ("Брентфорд") – 41,6
  9. Анатолій Трубін ("Бенфіка") – 40,4
  10. Луїс Жуніор ("Вільярреал") – 40,4

Що таке CIES Football Observatory

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія).

Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.

Раніше ми розповіли, як Маліновський повторив рекорд Шевченка у Серії А.

Також читайте про те, як український півзахисник Єгор Ярмолюк уперше відзначився забитим м’ячем в англійській Прем’єр-лізі.

ФутболБенфика