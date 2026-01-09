Українські зірки "Бенфіки" – у топ-10 найцінніших гравців: результати престижних рейтингів

Українські легіонери португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін та Георгій Судаков опинилися серед найцінніших гравців світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні соцмережі організації.
Судаков потрапив до числа гравців із найвищою оціночною трансферною вартістю, які виступають поза топ-5 найсильніших європейських ліг (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція). Українець посів 9-те місце з оцінкою 48,7 млн євро.
Очолив рейтинг форвард бразильського "Палмейраса" Вітор Роке, трансферна вартість якого, за підрахунками CIES, становить 85,2 млн євро.
Найдорожчі гравці поза топ-5 ліг:
Окрім цього, CIES опублікував рейтинг найдорожчих воротарів світу. До нього потрапив голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Він розділив 9-10-ті місця з воротарем "Вільярреала" Луїсом Жуніором. Обох оцінили у 40,4 млн євро.
Лідером рейтингу став італієць Джанлуїджі Доннарумма, який нині виступає за "Манчестер Сіті". Його вартість CIES оцінив у 81,4 млн євро.
Топ-10 найдорожчих воротарів світу:
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія).
Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.
Раніше ми розповіли, як Маліновський повторив рекорд Шевченка у Серії А.
Також читайте про те, як український півзахисник Єгор Ярмолюк уперше відзначився забитим м’ячем в англійській Прем’єр-лізі.