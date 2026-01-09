Украинские звезды "Бенфики" - в топ-10 самых ценных игроков: результаты престижных рейтингов

Лучшие вне топ-5

Судаков попал в число игроков с самой высокой оценочной трансферной стоимостью, выступающих вне топ-5 сильнейших европейских лиг (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция). Украинец занял 9-е место с оценкой 48,7 млн евро.

Возглавил рейтинг форвард бразильского "Палмейраса" Витор Роке, трансферная стоимость которого, по подсчетам CIES, составляет 85,2 млн евро.

Самые дорогие игроки вне топ-5 лиг:

Витор Роке ("Палмейрас") - 85,2 млн евро Саму Агехова ("Порту") - 75,7 млн евро Жовани Кенда ("Спортинг") - 70,1 Родригу Мора ("Порту") - 64,1 Виктор Фрогольдт ("Порту") - 61,9 Эвангелос Павлидис ("Бенфика") - 60,5 Виктор Осимхен ("Галатасарай") - 50,3 Матео Ретеги ("Аль-Кадисия") - 50,2 Георгий Судаков ("Бенфика") - 48,7 Гонсалу Инасиу ("Спортинг") - 44,8

Трубин среди самых дорогих вратарей мира

Кроме этого, CIES опубликовал рейтинг самых дорогих вратарей мира. В него попал голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Он разделил 9-10-е места с вратарем "Вильярреала" Луисом Жуниором. Обоих оценили в 40,4 млн евро.

Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас выступает за "Манчестер Сити". Его стоимость CIES оценил в 81,4 млн евро.

Топ-10 самых дорогих вратарей мира:

Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити") - 81,4 млн евро Люка Шевалье (ПСЖ) - 60 Барт Вербрюгген ("Брайтон") - 58,5 Жоан Гарсия ("Барселона") - 50,8 Роберт Санчес ("Челси") - 47,6 Миле Свилар ("Рома") - 45 Робин Руфс ("Сандерленд") - 43,2 Квивин Келлехер ("Брентфорд") - 41,6 Анатолий Трубин ("Бенфика") - 40,4 Луис Жуниор ("Вильярреал") - 40,4

Что такое CIES Football Observatory

Международный центр спортивных исследований (CIES) - независимая научно-образовательная организация, расположенная в городе Невшатель (Швейцария).

Был создан в 1995 году как совместное предприятие ФИФА, Университета Невшателя, а также города и кантона Невшатель. Он имеет исследовательскую группу под названием CIES Football Observatory, которая занимается статистическими футбольными исследованиями.