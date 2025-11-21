Шість медалей для початку: Україна вперше виступила на Кубку світу World Boxing
Українські боксери дебютували в Кубку світу з боксу під егідою нової організації – World Boxing. Збірна привезла додому шість нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Як виступили українці
Змагання проходили в індійському місті Велика Нойда та зібрали понад 130 боксерів із 18 країн.
Шестеро українських спортсменів дійшли до півфіналів у своїх вагових категоріях і гарантували собі "бронзу". На жаль, для всіх цей етап став останнім.
У змаганнях жінок Ганна Охота (48 кг) зупинилася за крок до фіналу в бою з узбекистанкою Фарзоною Фозіловою. Анастасія Черноколенко (70 кг) поступилася Азізі Закіровій з Узбекистану. А Марія Ловчинська (80+ кг) програла майбутній чемпіонці – індійці Нупур Шеоран.
У чоловічій частині турніру Ельвін Алієв (65 кг) програв індійцю Ямбвалю Абхінашу, Юрій Захарєєв (70 кг) поступився казахстанцю Нурбеку Мурсалу, а Павло Іллюша (75 кг) – узбеку Явохіру Абдурахмілову, що у фіналі здобув "золото".
Таким чином усі півфінальні поєдинки завершилися для українців бронзовими медалями – першими для нашої країни у Кубку світу World Boxing.
Хто здобув медалі
Жінки:
- Ганна Охота (вагова категорія – 48 кг)
- Анастасія Черноколенко (70 кг)
- Марія Ловчинська (80+ кг)
Чоловіки:
- Ельвін Алієв (65 кг)
- Юрій Захарєєв (70 кг)
- Павло Іллюша (75 кг)
У командному заліку "синьо-жовті" завоювали стільки ж нагород, скільки і Англія, що фінішувала третьою. Але відсутність "золота" та "срібла" не дозволило України потрапити до топ-10. Наша команда – 11-та.
Загальну ж перемогу здобули господарі змагань – індійці (9+6+5), що випередили боксерів з Узбекистану (4+5+4).
Україна в турнірах World Boxing
Кубок світу став другим стартом, де українська команда виступила під егідою нової федерації.
Раніше у вересні 2025 року збірна взяла участь у першому чемпіонаті світу World Boxing в англійському Ліверпулі. Там Данило Жасан виборов "бронзу".
Україна продовжує активно інтегруватися в систему World Boxing та нарощує присутність на міжнародних турнірах у новому статусі.
Однією з цілей створення World Boxing у 2023 році є визнання МОК і здобуття права на проведення олімпійських змагань з боксу. Раніше його позбавили Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), очолювану російським функціонером Умаром Крємльовим. У лютому 2025 року МОК надав World Boxing "проміжне визнання".
