Шість медалей для початку: Україна вперше виступила на Кубку світу World Boxing

Українські боксери дебютували в Кубку світу з боксу під егідою нової організації – World Boxing. Збірна привезла додому шість нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Як виступили українці

Змагання проходили в індійському місті Велика Нойда та зібрали понад 130 боксерів із 18 країн.

Шестеро українських спортсменів дійшли до півфіналів у своїх вагових категоріях і гарантували собі "бронзу". На жаль, для всіх цей етап став останнім.

У змаганнях жінок Ганна Охота (48 кг) зупинилася за крок до фіналу в бою з узбекистанкою Фарзоною Фозіловою. Анастасія Черноколенко (70 кг) поступилася Азізі Закіровій з Узбекистану. А Марія Ловчинська (80+ кг) програла майбутній чемпіонці – індійці Нупур Шеоран.

У чоловічій частині турніру Ельвін Алієв (65 кг) програв індійцю Ямбвалю Абхінашу, Юрій Захарєєв (70 кг) поступився казахстанцю Нурбеку Мурсалу, а Павло Іллюша (75 кг) – узбеку Явохіру Абдурахмілову, що у фіналі здобув "золото".

Таким чином усі півфінальні поєдинки завершилися для українців бронзовими медалями – першими для нашої країни у Кубку світу World Boxing.

Хто здобув медалі

Жінки:

Ганна Охота (вагова категорія – 48 кг)

Анастасія Черноколенко (70 кг)

Марія Ловчинська (80+ кг)

Чоловіки:

Ельвін Алієв (65 кг)

Юрій Захарєєв (70 кг)

Павло Іллюша (75 кг)

У командному заліку "синьо-жовті" завоювали стільки ж нагород, скільки і Англія, що фінішувала третьою. Але відсутність "золота" та "срібла" не дозволило України потрапити до топ-10. Наша команда – 11-та.

Загальну ж перемогу здобули господарі змагань – індійці (9+6+5), що випередили боксерів з Узбекистану (4+5+4).

Україна в турнірах World Boxing

Кубок світу став другим стартом, де українська команда виступила під егідою нової федерації.

Раніше у вересні 2025 року збірна взяла участь у першому чемпіонаті світу World Boxing в англійському Ліверпулі. Там Данило Жасан виборов "бронзу".

Україна продовжує активно інтегруватися в систему World Boxing та нарощує присутність на міжнародних турнірах у новому статусі.

Однією з цілей створення World Boxing у 2023 році є визнання МОК і здобуття права на проведення олімпійських змагань з боксу. Раніше його позбавили Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), очолювану російським функціонером Умаром Крємльовим. У лютому 2025 року МОК надав World Boxing "проміжне визнання".