Украинские арбитры решат судьбу Италии в отборе на ЧМ-2026

Среда 12 ноября 2025 16:40
UA EN RU
Украинские арбитры решат судьбу Италии в отборе на ЧМ-2026 Фото: Николай Балакин (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Бригада украинских рефери во главе с Николаем Балакиным получила назначение на ключевой матч отбора к чемпионату мира-2026 с участием сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Какой матч рассудят украинцы

Отечественная бригада будет работать на матче Молдова - Италия. Он состоится 13 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Главным судьей будет Николай Балакин. Ассистентами - Владимир Высоцкий и Александр Беркут. Функции четвертого арбитра выполнит Клим Заброда, а за систему ВАР будут отвечать Денис Шурман и Дмитрий Панчишин.

Важный поединок для Италии

Поединок Молдова - Италия, несмотря на разницу соперников в классе, станет ключевым в борьбе за выход на чемпионат мира-2026 в отборочной группе І.

Итальянцы подходят к нему после пяти побед подряд. Они имеют 15 очков, но уступают три балла лидеру группы - Норвегии.

Чтобы занять первое место, команде Дженнаро Гаттузо нужно не только обыграть Молдову, но и во втором матче (16 ноября) победить дома Норвегию. В случае же потери очков в Кишиневе, итальянцы останутся без шансов на прямой выход в финальную часть турнира.

Балакин в отборе на ЧМ

Балакин работает под эгидой ФИФА с 2016 года. А с сезона-2023/24 входит в первую категорию арбитров УЕФА.

Это будет второй матч отечественного арбитра в нынешнем отборе к ЧМ-2026. В марте он обслуживал встречу Лихтенштейна и Северной Македонии (0:3).

Это четвертое назначение Балакина на матчи квалификации мировых первенств. Ранее он также работал на двух поединках отбора к ЧМ-2022.

Ранее мы сообщили, что у Франции возникли новые проблемы перед матчем с Украиной в отборе на ЧМ-2026.

Также узнайте, как Свитолина в джерси футбольной сборной Украины заинтриговала болельщиков.

