Украинская заруба в Руане: как Костюк и Подрез разыграли титул Свитолиной

18:00 19.04.2026 Вс
Второй год подряд отечественная теннисистка триумфует на престижном соревновании
Украинская заруба в Руане: как Костюк и Подрез разыграли титул Свитолиной

Главный трофей международного турнира серии WTA 250 Rouen Open остался в украинских руках. Эстафету от лидера отечественного тенниса Элины Свитолиной, которая победила здесь в прошлом году, переняла вторая ракетка страны Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA 250, Руан. Финал

Марта Костюк (Украина) - Вероника Подрез (Украина) - 6:3, 6:4

Историческое значение финала

В матче за главный титул турнира во Франции сошлись две украинки с разных полюсов мирового рейтинга: вторая отечественная ракетка Марта Костюк (WTA 28) и юная дебютантка Тура Вероника Подрез (WTA 209), которая в отечественном списке занимает восьмую строчку.

Это был первый случай в истории, когда за титул WTA спорили две "сине-желтые" спортсменки.

Явной фавориткой считалась Костюк - первый номер посева в Руане. Однако 19-летняя Подрез успела сотворить здесь столько сенсаций, что однозначно ставить на более рейтинговую соперницу было бы, как минимум, опрометчиво.

Качели первого сета

Поединок начался с неожиданности: Костюк проиграла свою подачу, и Подрез повела в счете - 1:0. Впрочем Марта вовремя взяла себя в руки и отыграла брейк, а затем забрала еще один гейм на мячах соперницы - 3:1. Перелом?

Вовсе нет, Подрез и не думала сдаваться. Она снова забрала гейм на подаче Костюк, а затем и сравняла счет - 3:3. Но на большее сил у юной теннисистки не хватило. Костюк уверенно забрала три гейма подряд и выиграла стартовый сет - 6:3.

Равная игра и решающий брейк

Вторую партию Костюк начала более уверенно: брейк, затем выигрыш своей подачи и - 2:0. Но и Подрез показала, что умеет держать удар. Зеркальный ответ от Вероники, и счет снова равный - 2:2.

Дади была равная игра, в которой юная Вероника ни в чем не уступала более опытной Марте. А решающим стал девятый гейм, когда Костюк в чрезвычайно напряженной борьбе выиграла чужую подачу. Впоследствии она закрыла поединок, выиграв на собственных мячах - 6:4.

Больше по теме:
Новости
Следствие взялось за действия полиции во время стрельбы в Киеве, возбуждено дело
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
