Українська надія Формули-1 здобув історичний титул у престижних автоперегонах

Розклади перед стартом

Останній заїзд фінального етапу став ключовим у боротьбі за титул. 16-річний український представник академії Williams Racing після кваліфікації стартував із четвертої позиції, що давало йому комфортну перевагу над головним суперником у загальному заліку.

Перед двома завершальними гонками сезону українець випереджав француза Енді Косані на 23 очки. Для гарантії титулу Бондареву достатньо було фінішувати не нижче дев'ятого місця.

Як пройшла вирішальна гонка

Гонка видалася нервовою вже з перших метрів: після інцидентів на старті на трасу виїхала машина безпеки. Під час рестарту Бондарев припустився невеликої помилки та втратив одну позицію.

Попри спроби повернутися до четвірки, українець завершив заїзд п'ятим. Перемогу здобув Косані.

Історичний титул для України

Однак навіть п'ятого місця вистачило з великим запасом, щоб оформити чемпіонство сезону. Таким чином Бондарев здобув перший у кар'єрі титул у загальному заліку Формули-4.

Раніше українець вигравав лише залік новачків E4 у 2025 році. Тепер же він став повноцінним чемпіоном серії.