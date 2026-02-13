Украинская надежда Формулы-1 добыл исторический титул в престижных автогонках

В Катаре на знаменитом автодроме "Лусаил" состоялась последняя гонка финального этапа Формулы-4 Ближнего Востока, в которой украинский пилот Александр Бондарев официально стал чемпионом сезона.
Последний заезд финального этапа стал ключевым в борьбе за титул. 16-летний украинский представитель академии Williams Racing после квалификации стартовал с четвертой позиции, что давало ему комфортное преимущество над главным соперником в общем зачете.
Перед двумя заключительными гонками сезона украинец опережал француза Энди Косани на 23 очка. Для гарантии титула Бондареву достаточно было финишировать не ниже девятого места.
Гонка выдалась нервной уже с первых метров: после инцидентов на старте на трассу выехала машина безопасности. Во время рестарта Бондарев допустил небольшую ошибку и потерял одну позицию.
Несмотря на попытки вернуться в четверку, украинец завершил заезд пятым. Победу одержал Косани.
Однако даже пятого места хватило с большим запасом, чтобы оформить чемпионство сезона. Таким образом Бондарев получил первый в карьере титул в общем зачете Формулы-4.
Ранее украинец выигрывал лишь зачет новичков E4 в 2025 году. Теперь же он стал полноценным чемпионом серии.
