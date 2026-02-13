Украинская надежда Формулы-1 добыл исторический титул в престижных автогонках

Расклады перед стартом

Последний заезд финального этапа стал ключевым в борьбе за титул. 16-летний украинский представитель академии Williams Racing после квалификации стартовал с четвертой позиции, что давало ему комфортное преимущество над главным соперником в общем зачете.

Перед двумя заключительными гонками сезона украинец опережал француза Энди Косани на 23 очка. Для гарантии титула Бондареву достаточно было финишировать не ниже девятого места.

Как прошла решающая гонка

Гонка выдалась нервной уже с первых метров: после инцидентов на старте на трассу выехала машина безопасности. Во время рестарта Бондарев допустил небольшую ошибку и потерял одну позицию.

Несмотря на попытки вернуться в четверку, украинец завершил заезд пятым. Победу одержал Косани.

Исторический титул для Украины

Однако даже пятого места хватило с большим запасом, чтобы оформить чемпионство сезона. Таким образом Бондарев получил первый в карьере титул в общем зачете Формулы-4.

Ранее украинец выигрывал лишь зачет новичков E4 в 2025 году. Теперь же он стал полноценным чемпионом серии.