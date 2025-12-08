ua en ru
35-й чемпіон: як успіх Норріса змінив історію Формули-1

Понеділок 08 грудня 2025 13:12
35-й чемпіон: як успіх Норріса змінив історію Формули-1 Фото: Ландо Норріс – новий тріумфатор Королівських перегонів (x.com/F1)
Автор: Андрій Костенко

Британський гонщик Ландо Норріс став тріумфатором 76-го сезону Формули-1.

Які корективи вніс його тріумф у історію перегонів – розповідає РБК-Україна.

У кого найбільше титулів

Норріс став 35-м чемпіоном в історії Формули-1. 17 з них – володіли титулом більше одного разу. Рекордсменів двоє – легендарний німець Міхаель Шумахер та учасник цьогорічного чемпіонату – британець Льюїс Хемілтон. У обох – по 7 тріумфів. Третім йде аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо, який здобув 5 титулів ще у далекі 1950-ті роки.

Мультичемпіони Формули-1:

  • Міхаель Шумахер (Німеччина) – 7 титулів (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 роки)
  • Льюїс Хемілтон (Велика Британія) – 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
  • Хуан-Мануель Фанхіо (Аргентина) – 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
  • Ален Прост (Франція) – 4 (1985, 1986, 1989, 1993)
  • Себастьян Феттель (Німеччина) – 4 (2010, 2011, 2012, 2013)
  • Макс Ферстаппен (Нідерланди) – 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

35-й чемпіон: як успіх Норріса змінив історію Формули-1

Міхаель Шумахер (фото: Вікіпедія)

Найдовшу переможну серію показав Шумахер, який вигравав чемпіонство п'ять сезонів поспіль (2000-2004). Якби цього року тріумфував Ферстаппен, він би повторив це досягнення.

Але не склалося, тому нідерландець залишився в клубі гонщиків, які мають по чотири виграні чемпіонати поспіль.

До нього також входять:

  • Фанхіо (1954-1957)
  • Феттель (2010-2013)
  • Хемілтон (2017-2020)

"Макларен" у погоні за "Феррарі"

Норріс приніс "Макларену" 13-й чемпіонський титул. Це – другий показник в історичній суперечці конструкторів.

Лідером є "Феррарі" з 15-ма перемогами. Свого часу італійська конюшня лідирувала з великим відривом, але зараз підпускає конкурентів все ближче. Це не дивно, адже останній тріумф "Скудерії" датується 2007 роком, коли титул їй приніс фін Кімі Райкконен.

Титули за командами, топ-7:

  1. "Феррарі" (Італія) – 15
  2. "Макларен" (Велика Британія) – 13
  3. "Мерседес" (Німеччина) – 9
  4. "Ред Булл" (Австрія) – 8
  5. "Вільямс" (Велика Британія) – 7
  6. "Лотус" (Велика Британія) – 6
  7. "Бребем" (Велика Британія) – 4

Британці – найкращі

У рейтингу переможців за країнами – безперечні лідери представники Великої Британії. Норріс став 11-м чемпіоном від своєї країни, який приніс їй 21-й титул.

Чемпіони світу за країнами, топ-10:

  1. Велика Британія – 21 титул (11 гонщиків)
  2. Німеччина – 12 (3)
  3. Бразилія – 8 (3)
  4. Аргентина – 5 (1)
  5. Франція – 4 (1)
  6. Австралія – 4 (2)
  7. Австрія – 4 (2)
  8. Фінляндія – 4 (3)
  9. Нідерланди – 4 (1)
  10. Італія – 3 (2)

35-й чемпіон: як успіх Норріса змінив історію Формули-1

Себастьян Феттель (фото: Вікіпедія)

Сьомий наймолодший

Крім того, Норріс увійшов до списку наймолодших чемпіонів в історії перегонів. Ставши чемпіоном у віці 26 років та 23 дні, він посів у цьому рейтингу сьоме місце.

Наймолодші чемпіони Ф-1:

  1. Себастьян Феттель – 23 роки, 145 днів (у 2010 році)
  2. Льюїс Хемілтон – 23 роки, 299 днів (2008)
  3. Фернандо Алонсо – 24 роки, 58 днів (2005)
  4. Макс Ферстаппен – 24 роки, 73 дні (2021)
  5. Емерсон Фіттіпальді – 25 років, 273 дні (1972)
  6. Міхаель Шумахер – 25 років, 314 днів (1994)
  7. Ландо Норріс – 26 років, 24 дні (2025)

Коли наступний сезон

Сезон-2026 у Формулі-1 стартує 8 березня. Він також складатиметься з 24-х етапів. Участь у ньому візьмуть 11 команд. Новачками стануть – "Ауді" (Німеччина) та "Каділлак" (США).

Раніше ми розповіли, як український гонщик переміг у першій гонці F1 GP Trophy в Абу-Дабі.

Крім того, дізнайтеся, коли і як гран-прі Формули-1 повертається до Аргентини.

