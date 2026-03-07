ua en ru
Як Ястремська змарнувала супершанс: відео драматичної розв'язки трилера в Індіан-Веллсі

11:52 07.03.2026 Сб
2 хв
Українка провела найбільш виснажливий матч у сезоні
aimg Андрій Костенко
Як Ястремська змарнувала супершанс: відео драматичної розв'язки трилера в Індіан-Веллсі Даяна Ястремська (фото: Getty Images)

Третя ракетка України Даяна Ястремська завершила виступи на супертурнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, поступившись у другому колі представниці Філіппін Александрі Еалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: Калініна повертає втрачене, а 19-річна українка злітає на 35 позицій: що сталося в рейтингу WTA

WTA 1000. Індіан-Веллс. 2-ге коло (1/32 фіналу)

Даяна Ястремська (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) – 5:7, 6:4, 5:7

Випробування на витривалість

Матч проти 32-ї у світовому рейтингу Еали став для Ястремської (WTA 52) справжнім випробуванням на витривалість. Тенісистки провели на корті 2 години 45 хвилин – це найтриваліший поєдинок для українки з початку 2026 року.

Перша партія перетворилася на запеклу боротьбу, де суперниці почергово обмінювалися брейками. У вирішальний момент за рахунку 5:5 філіппінка виявилася точнішою на подачі українки та закрила сет на свою користь.

У другому сеті Даяна продемонструвала характер: вона впевнено повела 4:1, і хоча Еала майже нівелювала розрив, Ястремська втримала перевагу – 6:4. Доля путівки до наступного раунду вирішувалася у третій партії, де українка була за крок від тріумфу, ведучи 5:4 і маючи подачу на матч, але реалізувати перевагу не змогла.

У 12-му геймі українка відіграла три матч-боли суперниці, проте перевести гру на тай-брейк не вдалося. Еала реалізувала четвертий шанс і закрила сет 7:5.

Що означає ця поразка

Поразка не дозволила Ястремській узяти реванш у Еали за минулорічний матч на турнірі WTA 250 в Істборні. Також українка зупинилася за крок від повторення свого найкращого результату на кортах Індіан-Веллса – виходу до третього кола.

За виступ на турнірі Ястремська заробила 35 рейтингових очок та 36 110 доларів призових.

Водночас у 1/32 фіналу змагань продовжать виступи ще дві українки – Еліна Світоліна та Марта Костюк. Лідерки вітчизняного тенісу в ніч на 8 березня за київським часом зіграють проти німкені Лаури Зігемунд та американки Тейлор Таунсенд відповідно.

Раніше ми розповіли, як Дарія Снігур здобула перший титул WTA в кар'єрі.

