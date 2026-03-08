Украинки покоряют США: камбэк Костюк после травмы и битва Свитолиной шокировали фанатов

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина преодолели барьер второго круга на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Уверенный камбэк Марты Костюк после травмы

Марта Костюк, занимающая 28-ю позицию в мировом рейтинге, успешно вернулась на корт после длительной паузы.

Украинка не выступала полтора месяца из-за повреждения ноги, полученного еще на Australian Open.

Несмотря на отсутствие игровой практики, Марта не оставила шансов американке Тейлор Таунсенд (WTA 87).

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Костюк с первых геймов захватила инициативу, диктуя условия на корте.

Хотя Таунсенд подходила к матчу в хорошей форме после финала в Остине, противостоять агрессивному стилю украинки она не смогла.

Итоговый счет - 6:3, 6:2 в пользу Марты.

За время поединка Костюк реализовала 5 брейк-пойнтов и один раз подала навылет. Эта победа стала для нее второй в двух очных противостояниях с американкой.

В следующем раунде Марту ждет серьезное испытание - матч против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной.

Изнурительная дуэль Свитолиной против опытной немки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) также пробилась в третий раунд "тысячника", однако ее путь оказался значительно сложнее.

В матче второго круга Элина встретилась с 38-летней представительницей Германии Лаурой Зигемунд (WTA 55). Противостояние растянулось на 2 часа 34 минуты.

Свитолина мощно начала первую партию (3:0), но из-за серии невынужденных ошибок позволила сопернице вернуться в игру.

Судьбу сета решил тай-брейк, где украинка оказалась более хладнокровной. Второй сет остался за Зигемунд, которая с пятой попытки реализовала сет-пойнт.

В решающей партии теннисистки устроили настоящий обмен брейками.

Свитолина сумела взять на одну подачу соперницы больше и завершила матч в свою пользу. Статистика украинки: 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейка.

Результаты матчей 8 марта:

Марта Костюк (Украина) - Тейлор Таунсенд (США) - 6:3, 6:2

Элина Свитолина (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) - 7:6(5), 4:6, 6:3

Что дальше для украинок в Индиан-Уэллсе?

Благодаря этим победам Украина сохраняет двух представительниц в основной сетке турнира с призовым фондом более 9,4 млн долларов.

Элина Свитолина в третьем круге сразится с американкой Эшлин Крюгер (WTA 82).

В то же время Даяна Ястремская уже прекратила борьбу на турнире, уступив в своем матче.