ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинки покоряют США: камбэк Костюк после травмы и битва Свитолиной шокировали фанатов

09:26 08.03.2026 Вс
2 мин
Что заставило экспертов говорить о сенсации в Индиан-Уэллсе?
aimg Екатерина Урсатий
Украинки покоряют США: камбэк Костюк после травмы и битва Свитолиной шокировали фанатов Элина Свитолна (фото: Getty Images)

Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина преодолели барьер второго круга на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Читайте также: Калинина возвращает утраченное, а 19-летняя украинка взлетает на 35 позиций: что произошло в рейтинге WTA

Уверенный камбэк Марты Костюк после травмы

Марта Костюк, занимающая 28-ю позицию в мировом рейтинге, успешно вернулась на корт после длительной паузы.

Украинка не выступала полтора месяца из-за повреждения ноги, полученного еще на Australian Open.

Несмотря на отсутствие игровой практики, Марта не оставила шансов американке Тейлор Таунсенд (WTA 87).

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Костюк с первых геймов захватила инициативу, диктуя условия на корте.

Хотя Таунсенд подходила к матчу в хорошей форме после финала в Остине, противостоять агрессивному стилю украинки она не смогла.

Итоговый счет - 6:3, 6:2 в пользу Марты.

За время поединка Костюк реализовала 5 брейк-пойнтов и один раз подала навылет. Эта победа стала для нее второй в двух очных противостояниях с американкой.

В следующем раунде Марту ждет серьезное испытание - матч против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной.

Изнурительная дуэль Свитолиной против опытной немки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) также пробилась в третий раунд "тысячника", однако ее путь оказался значительно сложнее.

В матче второго круга Элина встретилась с 38-летней представительницей Германии Лаурой Зигемунд (WTA 55). Противостояние растянулось на 2 часа 34 минуты.

Свитолина мощно начала первую партию (3:0), но из-за серии невынужденных ошибок позволила сопернице вернуться в игру.

Судьбу сета решил тай-брейк, где украинка оказалась более хладнокровной. Второй сет остался за Зигемунд, которая с пятой попытки реализовала сет-пойнт.

В решающей партии теннисистки устроили настоящий обмен брейками.

Свитолина сумела взять на одну подачу соперницы больше и завершила матч в свою пользу. Статистика украинки: 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейка.

Результаты матчей 8 марта:

  • Марта Костюк (Украина) - Тейлор Таунсенд (США) - 6:3, 6:2
  • Элина Свитолина (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) - 7:6(5), 4:6, 6:3

Что дальше для украинок в Индиан-Уэллсе?

Благодаря этим победам Украина сохраняет двух представительниц в основной сетке турнира с призовым фондом более 9,4 млн долларов.

Элина Свитолина в третьем круге сразится с американкой Эшлин Крюгер (WTA 82).

В то же время Даяна Ястремская уже прекратила борьбу на турнире, уступив в своем матче.

Ранее мы рассказали, как Ястремская упустила супершанс в матче-триллере в Индиан-Уэллсе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС