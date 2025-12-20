ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

Українки в гонці переслідування Кубка світу в Ансі: як пройшов виступ Дмитренко та Чалик

Субота 20 грудня 2025 14:13
Українки в гонці переслідування Кубка світу в Ансі: як пройшов виступ Дмитренко та Чалик Христина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Дві українські біатлоністки, Христина Дмитренко та Дарина Чалик, виступили в гонці переслідування третього етапу Кубка світу в Ансі, проте жодна з них не змогла потрапити до топ-30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Хід гонки та результати Дмитренко

Христина Дмитренко розпочинала змагання під 22-м номером. Завдяки ідеальній роботі на першому вогневому рубежі українка зуміла піднятися на 17-ту сходинку, проте втримати темп лідерок на дистанції виявилося складним завданням.

Попри влучну стрільбу (лише одна незакрита мішень на другому рубежі), Христина поступово втрачала позиції через швидкість на трасі.

На заключне коло Дмитренко вийшла на 30-му місці, але на фінішній прямій пропустила вперед ще кількох суперниць.

У підсумку лідерка української збірної посіла 34-ту сходинку, програвши переможниці понад дві з половиною хвилини.

Виступ Дарини Чалик

Для Дарини Чалик гонка переслідування стала серйозним випробуванням на влучність. Стартувавши з 49-го місця, вона продемонструвала феноменальну швидкість роботи на вогневому рубежі - третя стрільба зайняла у неї лише 16.2 секунди.

Проте п'ять штрафних кіл (2+0+1+2) не дозволили біатлоністці поборотися за залікову зону. Чалик завершила персьют на 54-й позиції.

Тріумф господині траси та подіум

Перемогу у драматичній боротьбі здобула француженка Лу Жанмонно, яка навіть з однією хибою на останній стійці не залишила шансів конкуренткам.

Справжньою сенсацією став виступ фінської спортсменки Суві Мінккінен, яка завдяки абсолютній влучності виборола "срібло". Трійку призерок замкнула досвідчена італійка Доротея Вірер.

Кубок світу. Ансі. Гонка переслідування. Жінки:

  1. Лу Жанмонно (Франція) - 27:58.8 (1)

  2. Суві Мінккінен (Фінляндія) - +30.2 (0)

  3. Доротея Вірер (Італія) - +32.7 (1)

...

34. Христина Дмитренко (Україна) - +2:50.8 (1)

54. Дарина Чалик (Україна) - +4:47.7 (5)

Раніше ми повідомляли, як Валерія Дмитренко увійшла в топ-10 масстарту-60 Кубка IBU та оновила особистий рекорд.

Також читайте, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.

