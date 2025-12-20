Украинки в гонке преследования Кубка мира в Анси: как прошло выступление Дмитренко и Чалык

Две украинские биатлонистки, Кристина Дмитренко и Дарья Чалык, выступили в гонке преследования третьего этапа Кубка мира в Анси, однако ни одна из них не смогла попасть в топ-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Ход гонки и результаты Дмитренко

Кристина Дмитренко начинала соревнования под 22-м номером. Благодаря идеальной работе на первом огневом рубеже украинка сумела подняться на 17-ю строчку, однако удержать темп лидеров на дистанции оказалось сложной задачей.

Несмотря на точную стрельбу (лишь одна незакрытая мишень на втором рубеже), Кристина постепенно теряла позиции из-за скорости на трассе.

На заключительный круг Дмитренко вышла на 30-м месте, но на финишной прямой пропустила вперед еще нескольких соперниц.

В итоге лидер украинской сборной заняла 34-ю строчку, проиграв победительнице более двух с половиной минут.

Выступление Дарьи Чалык

Для Дарьи Чалык гонка преследования стала серьезным испытанием на меткость. Стартовав с 49-го места, она продемонстрировала феноменальную скорость работы на огневом рубеже - третья стрельба заняла у нее лишь 16.2 секунды.

Однако пять штрафных кругов (2+0+1+2) не позволили биатлонистке побороться за зачетную зону. Чалык завершила персьют на 54-й позиции.

Триумф хозяйки трассы и подиум

Победу в драматической борьбе одержала француженка Лу Жанмонно, которая даже с одним промахом на последней стойке не оставила шансов конкуренткам.

Настоящей сенсацией стало выступление финской спортсменки Суви Минккинен, которая благодаря абсолютной меткости завоевала "серебро". Тройку призеров замкнула опытная итальянка Доротея Вирер.

Кубок мира. Анси. Гонка преследования. Женщины:

Лу Жанмонно (Франция) - 27:58.8 (1) Суви Минкинен (Финляндия) - +30.2 (0) Доротея Вирер (Италия) - +32.7 (1)

...

34. Кристина Дмитренко (Украина) - +2:50.8 (1)

54. Дарья Чалык (Украина) - +4:47.7 (5)