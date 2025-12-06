Українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU! Результати жіночого спринту

Жіноча збірна України з біатлону показала впевнені результати на другому спринті Кубка IBU, що проходив в австрійському Обертілліаху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Жіноча збірна України з біатлону продовжила змагальний сезон на Кубку IBU, взявши участь у другому спринті на етапі в австрійському Обертілліасі.
За підсумками гонки, дві українки зуміли фінішувати у заліковій зоні та кваліфікуватися до гонки переслідування.
Цей старт став другим спринтом для "синьо-жовтих" на австрійському етапі.
Порівняно з попереднім забігом, у складі української команди відбулася одна зміна - замість Анни Кривонос, яка брала участь у першій гонці, на старт вийшла 21-річна Ірина Тарасюк.
Для неї ця гонка стала дебютом на рівні Кубка IBU, адже раніше вона змагалася виключно у юніорській серії.
Найкращий результат у складі української збірної продемонструвала Тетяна Тарасюк.
Біатлоністка пройшла дистанцію без жодного промаху на обох вогневих рубежах та показала найкращий час серед українок.
Окрім Тетяни Тарасюк, до залікової зони (топ-40) увійшла Лілія Стеблина, яка фінішувала на 33-й позиції.
Завдяки цим результатам, обидві українські біатлоністки забезпечили собі місце у гонці переслідування.
Близькою до кваліфікації у персьют була Надія Бєлкіна, проте їй забракло лише однієї 1Анна-Карін ГайденбергШвеція(0+0)21:00.82Аясне СкредеНорвегія(0+0)+7.73Ребекка ПасслерІталія(0+0)+15.9- вона посіла 61-ше місце, зупинившись за межами топ-60, необхідних для участі у гонці переслідування.
Переможницею гонки стала шведська біатлоністка Анна-Карін Гайденберг, яка минулого року тріумфувала у спринті на чемпіонаті Європи. Вона випередила найближчу переслідувачку, норвежку Аясне Скреде, на понад 7 секунд.
26. Тетяна Тарасюк - 0+0, +1:21.7
34. Лілія Стеблина - 1+1, +1:46.8
61. Надія Бєлкіна - 1+1, +2:21.2
71. Ксенія Приходько - 2+0, +2:48.2
90. Ірина Тарасюк - 0+2, +3:37.9
Раніше повідомляли, що капітан збірної України Дмитро Підручний пропустить спринт у Кубка світу в Естерсунді.
Також читайте, як легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо дебютував у футболі та забив у першому матчі.