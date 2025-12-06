Украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU! Результаты женского спринта

"Сине-желтые" набрали очки: биатлонистки Украины выступили во втором спринте Кубка IBU

Женская сборная Украины по биатлону продолжила соревновательный сезон на Кубке IBU, приняв участие во втором спринте на этапе в австрийском Обертиллиасе.

По итогам гонки, две украинки сумели финишировать в зачетной зоне и квалифицироваться в гонку преследования.

Этот старт стал вторым спринтом для "сине-желтых" на австрийском этапе.

По сравнению с предыдущим забегом, в составе украинской команды произошло одно изменение - вместо Анны Кривонос, которая участвовала в первой гонке, на старт вышла 21-летняя Ирина Тарасюк.

Для нее эта гонка стала дебютом на уровне Кубка IBU, ведь ранее она соревновалась исключительно в юниорской серии.

Тарасюк - лучшая среди украинок: личный рекорд на международном уровне

Лучший результат в составе украинской сборной продемонстрировала Татьяна Тарасюк.

Биатлонистка прошла дистанцию без единого промаха на обоих огневых рубежах и показала лучшее время среди украинок.

Она заняла 26-е место в итоговом протоколе, что стало ее личным рекордом на уровне Кубка IBU.

Для Тарасюк это лишь вторая гонка в карьере на этом уровне соревнований.

Кроме того, по скорострельности украинка вошла в топ-15 всех участниц спринта.

Две украинки отобрались в персьют

Кроме Татьяны Тарасюк, в зачетную зону (топ-40) вошла Лилия Стеблина, которая финишировала на 33-й позиции.

Благодаря этим результатам, обе украинские биатлонистки обеспечили себе место в гонке преследования.

Близкой к квалификации в персьют была Надежда Белкина, однако ей не хватило лишь одной позиции - она заняла 61-е место, остановившись за пределами топ-60, необходимых для участия в гонке преследования.

Итоги женского спринта

Победительницей гонки стала шведская биатлонистка Анна-Карин Гайденберг, которая в прошлом году триумфовала в спринте на чемпионате Европы. Она опередила ближайшую преследовательницу, норвежку Аясне Скреде, более чем на 7 секунд.

Анна-Карин Гайденберг (Швеция) - (0+0), 21:00.8 Аясне Скреде (Норвегия) - (0+0), +7.7 Ребекка Пасслер (Италия) - (0+0), +15.9

Результаты украинских биатлонисток во втором спринте:

26. Татьяна Тарасюк - 0+0, +1:21.7

34. Лилия Стеблина - 1+1, +1:46.8

61. Надежда Белкина - 1+1, +2:21.2

71. Ксения Приходько - 2+0, +2:48.2

90. Ирина Тарасюк - 0+2, +3:37.9