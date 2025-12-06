Украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU! Результаты женского спринта

Женская сборная Украины по биатлону показала уверенные результаты на втором спринте Кубка IBU, который проходил в австрийском Обертиллиахе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Женская сборная Украины по биатлону продолжила соревновательный сезон на Кубке IBU, приняв участие во втором спринте на этапе в австрийском Обертиллиасе.
По итогам гонки, две украинки сумели финишировать в зачетной зоне и квалифицироваться в гонку преследования.
Этот старт стал вторым спринтом для "сине-желтых" на австрийском этапе.
По сравнению с предыдущим забегом, в составе украинской команды произошло одно изменение - вместо Анны Кривонос, которая участвовала в первой гонке, на старт вышла 21-летняя Ирина Тарасюк.
Для нее эта гонка стала дебютом на уровне Кубка IBU, ведь ранее она соревновалась исключительно в юниорской серии.
Лучший результат в составе украинской сборной продемонстрировала Татьяна Тарасюк.
Биатлонистка прошла дистанцию без единого промаха на обоих огневых рубежах и показала лучшее время среди украинок.
Кроме Татьяны Тарасюк, в зачетную зону (топ-40) вошла Лилия Стеблина, которая финишировала на 33-й позиции.
Благодаря этим результатам, обе украинские биатлонистки обеспечили себе место в гонке преследования.
Близкой к квалификации в персьют была Надежда Белкина, однако ей не хватило лишь одной 1Анна-Карин ГайденбергШвеция(0+0)21:00.82Аясне СкредеНорвегия(0+0)+7.73Ребекка ПасслерИталия(0+0)+15.9- она заняла 61-е место, остановившись за пределами топ-60, необходимых для участия в гонке преследования.
Победительницей гонки стала шведская биатлонистка Анна-Карин Гайденберг, которая в прошлом году триумфовала в спринте на чемпионате Европы. Она опередила ближайшую преследовательницу, норвежку Аясне Скреде, более чем на 7 секунд.
26. Татьяна Тарасюк - 0+0, +1:21.7
34. Лилия Стеблина - 1+1, +1:46.8
61. Надежда Белкина - 1+1, +2:21.2
71. Ксения Приходько - 2+0, +2:48.2
90. Ирина Тарасюк - 0+2, +3:37.9
Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит спринт в Кубка мира в Эстерсунде.
