Капітан збірної України пропускає спринт у Кубку світу: хто виступить за збірну в Естерсунді

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вийде на старт сьогоднішньої спринтерської гонки Кубка світу в Естерсунді. Паралельно з Підручним дистанцію пропустить і Артем Тищенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт біатлоніста у соцмережі Instagram .

Капітан пропускає другу гонку поспіль

Це вже друга поспіль особиста гонка, яку Підручний пропускає через проблеми зі здоров’ям. Раніше повідомлялося, що біатлоніст підхопив застуду під час перебування в Естерсунді.

Спортсмен пояснив своє рішення у соціальних мережах, зазначивши, що до останнього сподівався взяти участь у спринті, але вирішив зосередитися на відновленні.

"До останнього сподівався, що вдасться вийти на старт сьогоднішнього спринту, але стан здоров'я - не оптимальний. Відновлююся і готуюся до стартів у Гохфільцені наступного тижня", - написав Дмитро Підручний.

Дмитро Підручний пропустить старт спринтерської гонки Кубка світу в Естерсунді (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

Через аналогічну причину, застуду, сьогоднішній старт також пропустить Артем Тищенко.

Склад України на чоловічий спринт

Тренерський штаб ухвалив рішення не проводити заміну на спринт, на відміну від індивідуальної гонки, коли Підручного замінив Богдан Борковський.

О 17:30 за київським часом на дистанцію вийдуть лише три українські біатлоністи, які отримали наступні стартові номери:

Віталій Мандзин

Богдан Цимбал

Богдан Борковський



Дебютант Борковський - найближче до залікової зони

Варто зазначити, що наразі жоден представник чоловічої збірної України не зміг потрапити до залікової зони (топ-40) в особистих гонках цього сезону.

Найкращий результат у дебютній гонці на Кубку світу показав Богдан Борковський, який у індивідуальній гонці фінішував на 44-му місці.

Завтрашні гонки переслідування закриють програму першого етапу Кубка світу в Естерсунді. Жінки вийдуть на старт о 14:15, а чоловіки – о 16:20.