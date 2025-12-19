ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Українка у топ-30 жіночого спринту Кубка IBU у Ленцергайде: всі результати

П'ятниця 19 грудня 2025 13:33
UA EN RU
Українка у топ-30 жіночого спринту Кубка IBU у Ленцергайде: всі результати Українка у топ-30 жіночого спринту Кубка IBU у Ленцергайде (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

У швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт на 7,5 км у рамках Кубка IBU. Українські біатлоністки змогли проявити себе, але до залікової зони пробилася лише одна спортсменка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Виступ українських біатлоністок у спринті

Україну в цій дисципліні представляли чотири спортсменки. Найкращий показник продемонструвала Валерія Дмитренко.

Навіть за умови однієї помилки на першому вогневому рубежі, українка зуміла втримати темп і фінішувала 26-ю. Її відставання від лідерки гонки склало 1:50.5 хвилини.

Інші представниці синьо-жовтої команди не змогли кваліфікуватися до гонки переслідування, посівши місця за межами першої шістдесятки:

  • Анна Кривонос з двома промахами стала 63-ю;
  • Надія Бєлкіна, припустившись трьох хиб, завершила гонку на 66-й позиції;
  • Ірина Тарасюк з одним колом штрафу посіла 69-ту сходинку.

Домінування Франції та попередні результати

Переможницею спринту стала француженка Софі Шово, яка продемонструвала ідеальну стрільбу.

Друге місце також посіла представниця Франції Волдія Ґальмас Полен, а трійку призерок замкнула італійка Мікейла Каррара.

Нагадаємо, що раніше в Ленцергайде українська команда виступила у двох естафетах. У класичному міксті українська четвірка посіла 10-те місце, а в одиночній змішаній естафеті дует Пономаренка та Кривонос фінішував на 16-й позиції.

Результати біатлоністок у спринті (жінки, 7,5 км):

  1. Cофі Шово (Франція, 0+0) 21:24.8
  2. Волдія Ґальмас Полен (Франція, 0+1) +22.2
  3. Мікейла Каррара (Італія, 0+1) +26.1
  4. Жілонн Гігонна (Франція, 1+1) +38.3
  5. Йоганна Скоттгейм (Швеція, 1+1) +42.6
  6. Емма Нільсон (Швеція, 0+0) +44.9

...

26. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0) + 1:50.5

63. Анна Кривонос (Україна, 0+2) +3:44.5

66. Надія Бєлкіна (Україна, 1+2) +3:56.8

69. Ірина Тарасюк (Україна, 1+0) +4:00.9

Розклад наступних гонок

Програма швейцарського етапу продовжується чоловічим спринтом. Старт чоловічих змагань запланований на п'ятницю, 19 грудня, о 15:10 за київським часом.

Раніше ми представили повний розклад гонок і трансляцій етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.

Також читайте, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Биатлон
Новини
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ