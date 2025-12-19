Українка у топ-30 жіночого спринту Кубка IBU у Ленцергайде: всі результати

У швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт на 7,5 км у рамках Кубка IBU. Українські біатлоністки змогли проявити себе, але до залікової зони пробилася лише одна спортсменка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Виступ українських біатлоністок у спринті

Україну в цій дисципліні представляли чотири спортсменки. Найкращий показник продемонструвала Валерія Дмитренко.

Навіть за умови однієї помилки на першому вогневому рубежі, українка зуміла втримати темп і фінішувала 26-ю. Її відставання від лідерки гонки склало 1:50.5 хвилини.

Інші представниці синьо-жовтої команди не змогли кваліфікуватися до гонки переслідування, посівши місця за межами першої шістдесятки:

Анна Кривонос з двома промахами стала 63-ю;

Надія Бєлкіна, припустившись трьох хиб, завершила гонку на 66-й позиції;

Ірина Тарасюк з одним колом штрафу посіла 69-ту сходинку.

Домінування Франції та попередні результати

Переможницею спринту стала француженка Софі Шово, яка продемонструвала ідеальну стрільбу.

Друге місце також посіла представниця Франції Волдія Ґальмас Полен, а трійку призерок замкнула італійка Мікейла Каррара.

Нагадаємо, що раніше в Ленцергайде українська команда виступила у двох естафетах. У класичному міксті українська четвірка посіла 10-те місце, а в одиночній змішаній естафеті дует Пономаренка та Кривонос фінішував на 16-й позиції.

Результати біатлоністок у спринті (жінки, 7,5 км):

Cофі Шово (Франція, 0+0) 21:24.8 Волдія Ґальмас Полен (Франція, 0+1) +22.2 Мікейла Каррара (Італія, 0+1) +26.1 Жілонн Гігонна (Франція, 1+1) +38.3 Йоганна Скоттгейм (Швеція, 1+1) +42.6 Емма Нільсон (Швеція, 0+0) +44.9

...

26. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0) + 1:50.5

63. Анна Кривонос (Україна, 0+2) +3:44.5

66. Надія Бєлкіна (Україна, 1+2) +3:56.8

69. Ірина Тарасюк (Україна, 1+0) +4:00.9

Розклад наступних гонок

Програма швейцарського етапу продовжується чоловічим спринтом. Старт чоловічих змагань запланований на п'ятницю, 19 грудня, о 15:10 за київським часом.