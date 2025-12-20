ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинка Дмитренко вошла в топ-10 масстарта-60 Кубка IBU и обновила личный рекорд

Суббота 20 декабря 2025 13:16
UA EN RU
Украинка Дмитренко вошла в топ-10 масстарта-60 Кубка IBU и обновила личный рекорд Кристина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко показала свой лучший результат на уровне Кубка IBU, финишировав восьмой в женском масстарте-60 на этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Личный рекорд Дмитренко в Ленцерхайде

Третий этап Кубка IBU в Ленцерхайде начался для украинок со спринтерской гонки на 7,5 км. Участие в ней приняли четыре представительницы Украины, однако лишь Валерии Дмитренко удалось пробиться в зачетную зону, где она завершила дистанцию на 26-й позиции.

По итогам спринта три украинки получили право стартовать в масстарте-60. Лучше всего из них выступила именно Дмитренко. С одним промахом на третьем огневом рубеже она финишировала восьмой, уступив победительнице 1 минуту 10,4 секунды.

Кроме высокой позиции на финише, Дмитренко продемонстрировала одну из лучших скоростей стрельбы в гонке.

По этому показателю украинка стала второй, пропустив вперед лишь представительницу Чехии Элишку Вацлавикову. В пятерке быстрейших также оказалась еще одна биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос.

Результаты других украинок

Анна Кривонос закрыла 19 из 20 мишеней и завершила масстарт-60 на 18-м месте. Отставание от Дмитренко на финише составило 37 секунд.

Надежда Белкина не смогла побороться за очки. Из-за четырех промахов на первой стрельбе лежа она финишировала 45-й, остановившись вне зачетной зоны.

Пьедестал гонки

Весь подиум женского масстарта-60 в Ленцерхайде заняли биатлонистки из Франции. Победу одержала Вольдия Гальмас Полен, второй стала Амандин Менжен, а третью позицию заняла Софи Шово.

Кубок IBU. Ленцергайде. Масстарт-60 (женщины):

  1. Волдия Гальмас Полен (Франция) - 32:00.1 (1)

  2. Амандин Менжен (Франция) - +9.5 (0)

  3. Софи Шово (Франция) - +15.4 (3)

...

8. Валерия Дмитренко (Украина) - +1:10.4 (1)

18. Анна Кривонос (Украина) - +1:50.2 (1)

45. Надежда Белкина (Украина) - +4:03.7 (5)

Лучший результат сезона для Украины

Восьмое место в Ленцерхайде стало для Валерии Дмитренко самым высоким результатом в личных гонках Кубка IBU за карьеру. Ранее ее лучшим показателем было 14-е место в масстарте-60 в эстонском Отепяэ.

Этот финиш также является топрезультатом среди всех украинских биатлонисток в сезоне Кубка IBU 2025/26. До этого самое высокое место среди украинок занимала Лилия Стеблина, которая была 16-й в спринте в Обертиллиахе.

В целом Дмитренко уже в четвертый раз в сезоне завершила гонку в зачетной зоне и остается самой рейтинговой представительницей Украины в женском зачете Кубка IBU.

Ранее мы представили полное расписание гонок и трансляций этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Также читайте, как россияне через суды пытаются вернуться в мировой биатлон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ