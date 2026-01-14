ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

В України відібрали олімпійську ліцензію в лижній акробатиці: що стало причиною

Середа 14 січня 2026 13:09
UA EN RU
В України відібрали олімпійську ліцензію в лижній акробатиці: що стало причиною Фото: Олімпійський виступ у лижній акробатиці Олександра Абраменка (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Відбір на зимові Олімпійські ігри-2026 у лижній акробатиці офіційно завершився після фінальних етапів Кубка світу, що відбулися в американському Лейк-Плесіді. За його підсумками Україна мала вибороти рекордні вісім ліцензій. Проте одної не дорахувалася.

Про парадоксальну ситуацію розповідає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Неймовірний прогрес Попович

У Лейк-Плесіді українка Неллі Попович продемонструвала найкращі результати у своїй кар'єрі, двічі потрапивши до топ-20 – 19-те та 17-те місця. Ці виступи дозволили спортсменці суттєво покращити позиції у загальному заліку та випередити кількох конкуренток із Канади й Швейцарії.

За підсумками рейтингу прогрес Попович створював передумови для здобуття Україною максимально можливої – четвертої ліцензії у жіночій лижній акробатиці. Однак після офіційного перерахунку квот, стало відомо: жіноча збірна України отримала лише три олімпійські місця.

Причина – у специфіці системи розподілу ліцензій на Олімпійські ігри-2026.

В України відібрали олімпійську ліцензію в лижній акробатиці: що стало причиною

Неллі Попович (в центрі) (фото: Державний центр олімпійської підготовки)

Як працює система розподілу квот

Загалом на Олімпіаді-2026 у лижній акробатиці розігруються 48 ліцензій – по 24 серед жінок і чоловіків. Основні 22 квоти в кожній категорії розподіляються за світовим рейтингом, із обмеженням не більше чотирьох спортсменів від однієї країни.

За цим принципом Неллі Попович, яка завершила відбір на 24-й позиції рейтингу, претендувала на четверте жіноче місце, однак далі вступив у дію додатковий критерій.

Мінус одна ліцензія

Другий етап розподілу передбачає пріоритет для країн, яким бракує спортсменів для участі у змішаному командному турнірі. Це правило має забезпечити мінімум вісім команд у міксті.

За цим критерієм додаткові ліцензії отримали Австралія у чоловічій категорії та Швейцарія – у жіночій. Після цього ще по одній квоті дісталося Казахстану (чоловіки) та Японії (жінки) – вже відповідно до базового рейтингового принципу.

У результаті Україна стала першою країною, яка не пройшла на четверту жіночу ліцензію.

Скільки українців виступить на ОІ-2026

Таким чином, на зимових Олімпійських іграх 2026 року Україну в лижній акробатиці представлятимуть сім спортсменів – три жінки та чотири чоловіки.

Змагання в цій дисципліні відбудуться з 17 по 21 лютого і включатимуть, зокрема, старти у змішаному командному турнірі.

Зазначимо, що лижна акробатика – одна з найбільш успішних дисциплін для України на зимових Олімпіадах. Саме в ній Олександр Абраменко здобував "золото" на Іграх-2018 та "срібло" – у 2022 році.

Раніше ми розповіли, скільки ліцензій і в яких видах спорту мала Україна за місяць до старту Олімпіади-2026.

Також дізнайтеся, хто буде прапороносцем збірної України на відкритті зимової Олімпіади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Збірна України
Новини
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році