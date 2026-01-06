ua en ru
Олімпіада-2026: скільки ліцензій і в яких видах спорту має Україна за місяць до старту Ігор

Вівторок 06 січня 2026 18:42
UA EN RU
Олімпіада-2026: скільки ліцензій і в яких видах спорту має Україна за місяць до старту Ігор Фото: До початку зимової Олімпіади – рівно місяць (olympics.com)
Автор: Андрій Костенко

До початку XXV зимових Олімпійських ігор залишається рівно один місяць. Головні змагання чотириріччя відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії.

Про те, скільки перепусток на світовий форум вже забезпечили собі українські спортсмени – розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Усі українські ліцензії

Станом на зараз українські спортсмени вже здобули 20 олімпійських ліцензій у п'яти видах спорту.

Ліцензії вітчизняних спортсменів на Олімпіаду-2026:

  • Біатлон – 10
  • Лижні гонки – 5
  • Гірськолижний спорт – 2
  • Шорт-трек – 2
  • Фігурне катання – 1

Між тим, олімпійська кваліфікація триватиме до 18 січня. Тож українські спортсмени мають шанс поповнити ліцензійну скарбничку.

Як було раніше

На минулих зимових Іграх-2022 у Пекіні Україна мала 46 ліцензій. Найбільше представництво було у біатлоні (11 спортсменів) та лижних гонках (7). У санному спорті та фігурному катанні на Іграх виступали по шість атлетів.

Історичний максимум української команди на зимових Іграх зафіксований у 2002 році - тоді поїхали 68 спортсменів. Водночас, у 1994-му та 2018-му збірна мала менше 40 учасників.

Медалі України на зимових Іграх

У Пекіні-2022 збірна України здобула одну медаль. Срібну нагороду в лижній акробатиці виборов Олександр Абраменко.

Загалом, починаючи з 1994 року, коли українці дебютували на "білих Іграх" власною командою, в активі вітчизняних спортсменів – 9 нагород (3 золоті, 2 срібні, та 4 бронзові).

Найбільше медалей "синьо-жовті" здобули у біатлоні (5), також по два рази піднімалися на п'єдестал у фігурному катанні та фрістайлі.

Олімпіада-2026: що відомо

Ігри пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Це буде четверта Олімпіада, яку прийматиме Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.

Очікується, що участь в Олімпіаді візьмуть понад 3 500 спортсменів, які змагатимуться у 16-ти видах спорту.

Раніше ми писали, що МОК ухвалив рішення про участь росіян в Олімпіаді у разі підписання мирної угоди.

Раніше ми повідомляли, що стартувала естафета зимової Олімпіади-2026.

