У Украины отобрали олимпийскую лицензию в лыжной акробатике: что стало причиной

Среда 14 января 2026 13:09
У Украины отобрали олимпийскую лицензию в лыжной акробатике: что стало причиной Фото: Олимпийское выступление в лыжной акробатике Александра Абраменко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Отбор на зимние Олимпийские игры-2026 в лыжной акробатике официально завершился после финальных этапов Кубка мира, которые состоялись в американском Лейк-Плэсиде. По его итогам Украина должна была завоевать рекордные восемь лицензий. Однако одной не досчиталась.

О парадоксальной ситуации рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Невероятный прогресс Попович

В Лейк-Плэсиде украинка Нелли Попович продемонстрировала лучшие результаты в своей карьере, дважды попав в топ-20 - 19-е и 17-е места. Эти выступления позволили спортсменке существенно улучшить позиции в общем зачете и опередить нескольких конкуренток из Канады и Швейцарии.

По итогам рейтинга прогресс Попович создавал предпосылки для получения Украиной максимально возможной - четвертой лицензии в женской лыжной акробатике. Однако после официального пересчета квот, стало известно: женская сборная Украины получила лишь три олимпийских места.

Причина - в специфике системы распределения лицензий на Олимпийские игры-2026.

У Украины отобрали олимпийскую лицензию в лыжной акробатике: что стало причиной

Нелли Попович (в центре) (фото: Государственный центр олимпийской подготовки)

Как работает система распределения квот

Всего на Олимпиаде-2026 в лыжной акробатике разыгрываются 48 лицензий - по 24 среди женщин и мужчин. Основные 22 квоты в каждой категории распределяются по мировому рейтингу, с ограничением не более четырех спортсменов от одной страны.

По этому принципу Нелли Попович, которая завершила отбор на 24-й позиции рейтинга, претендовала на четвертое женское место, однако далее вступил в действие дополнительный критерий.

Минус одна лицензия

Второй этап распределения предусматривает приоритет для стран, которым не хватает спортсменов для участия в смешанном командном турнире. Это правило должно обеспечить минимум восемь команд в миксте.

По этому критерию дополнительные лицензии получили Австралия в мужской категории и Швейцария - в женской. После этого еще по одной квоте досталось Казахстану (мужчины) и Японии (женщины) - уже в соответствии с базовым рейтинговым принципом.

В результате Украина стала первой страной, которая не прошла на четвертую женскую лицензию.

Сколько украинцев выступит на ОИ-2026

Таким образом, на зимних Олимпийских играх 2026 года Украину в лыжной акробатике будут представлять семь спортсменов - три женщины и четыре мужчины.

Соревнования в этой дисциплине пройдут с 17 по 21 февраля и будут включать, в частности, старты в смешанном командном турнире.

Отметим, что лыжная акробатика - одна из наиболее успешных дисциплин для Украины на зимних Олимпиадах. Именно в ней Александр Абраменко получал "золото" на Играх-2018 и "серебро" - в 2022 году.

Ранее мы рассказали, сколько лицензий и в каких видах спорта имела Украина за месяц до старта Олимпиады-2026.

Также узнайте, кто будет знаменосцем сборной Украины на открытии зимней Олимпиады.

Спортсмены Сборная Украины
Новости
