ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Обрали найкращого": НОК визначився з прапороносцем збірної України на відкритті Олімпіади-2026

Вівторок 06 січня 2026 22:20
UA EN RU
"Обрали найкращого": НОК визначився з прапороносцем збірної України на відкритті Олімпіади-2026 Фото: Владислав Гераскевич (instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрій Костенко

Національний олімпійський комітет України визначився з прапороносцем вітчизняної команди на церемонії відкриття зимових Ігор-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника організації Вадима Гутцайта Champion Radio.

Кому довірили прапор

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

За словами Гутцайта, остаточне рішення щодо прапороносців ще формується, однак кандидатура скелетоніста Владислава Гераскевича вже погоджена.

"Ще вирішується питання, але погодився бути прапороносцем збірної України Владислав Гераскевич. У дівчат поки визначаємося. Ми завжди обираємо найкращих", - повідомив Гутцайт.

Прапороносці на попередніх Іграх

На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні збірна України мала двох прапороносців на церемонії відкриття – фрістайліста Олександра Абраменка та фігуристку Олександру Назарову.

На церемонії закриття національний прапор України несла біатлоністка Олена Білосюк.

Усі прапороносці збірної України на відкриттях зимових Олімпіад:

  • Ліллехаммер-1994 – Віктор Петренко (фігурне катання)
  • Нагано-1998 – Андрій Дериземля (біатлон)
  • Солт-Лейк- Сіті-2002 – Олена Петрова (біатлон)
  • Турин-2006 – Наталія Якушенко (санний спорт)
  • Ванкувер-2010 – Лілія Лудан (санний спорт)
  • Сочі-2014 – Валентина Шевченко (лижні перегони)
  • Пхьончхан-2018 – Олена Підгрушна (біатлон)
  • Пекін-2022 – Олександр Абраменко (фрістайл) та Олександра Назарова (фігурне катання)

&quot;Обрали найкращого&quot;: НОК визначився з прапороносцем збірної України на відкритті Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич під час змагань (фото: Вікіпедія)

Хто такий Владислав Гераскевич

26-річний уродженець Києва, учасник зимових Олімпійських ігор 2018 та 2022 років.

У юності Гераскевич займався боксом, бойовим самбо та силовими видами спорту, однак згодом обрав скелетон. Його першим тренером став батько – Михайло Гераскевич, колишній бобслеїст. Перші старти в скелетоні відбулися у 2014 році.

Значну частину підготовки спортсмен проходив на латвійській трасі в Сигулді під керівництвом відомого тренера Дайніса Дукурса.

У 2018 році Гераскевич увійшов в історію українського спорту, ставши першим вітчизняним представником у скелетоні на Олімпійських іграх. На форумі в корейському Пхьончхані він посів 12-те місце, а на Іграх-2022 у Пекіні фінішував 18-м.

На чемпіонаті світу-2025 в Лейк-Плесіді Владислав був за крок від медалі – посів 4-те місце, поступившись лише 0,11 секунди срібному призеру та 0,08 секунди бронзовому.

Раніше ми повідомили, скільки ліцензій і в яких видах спорту має Україна за місяць до старту Олімпіади-2026.

Також дізнайтеся, яке рішення ухвалив МОК про участь росіян в Олімпіаді у разі підписання мирної угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
НОК Украины Збірна України
Новини
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка