Українець у топ-10: свіжий рейтинг найдорожчих воротарів світу

Після оновлень вартостей футболістів, відомий статистичний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих воротарів світу. У топ-10 потрапив українець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сайт.
Лідирують у списку одразу п'ятеро голкіперів, хоча за правилами порталу формальним першим номером є партнер Іллі Забарного по ПСЖ Люка Шевалье – оскільки він наймолодший (23 роки). Його вартість 40 мільйонів євро.
Стільки ж коштують – колишній воротар парижан Джанлуїджі Доннарумма, який зараз є гравцем "Манчестер Сіті", Діогу Кошта з "Порту", Грегор Кобел з "Боруссії" Д та Давід Рая з "Арсенала".
Українець Анатолій Трубін, якого оцінили в 28 мільйонів посідає в рейтингу 9-ту сходинку. Він коштує стільки ж, скільки і грузин Гіоргі Мамардашвілі з "Ліерпуля", але молодший за нього на рік.
Найдорожчі воротарі світу за версією Transfermarkt
Найдорожчі воротарі світу (колаж: "Футбол України")
