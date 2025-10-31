Украинец в топ-10: свежий рейтинг самых дорогих вратарей мира

После обновлений стоимостей футболистов, известный статистический портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей мира. В топ-10 попал украинец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сайт.
Лидируют в списке сразу пятеро голкиперов, хотя по правилам портала формальным первым номером является партнер Ильи Забарного по ПСЖ Люка Шевалье - поскольку он самый молодой (23 года). Его стоимость 40 миллионов евро.
Столько же стоят - бывший вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас является игроком "Манчестер Сити", Диогу Кошта из "Порту", Грегор Кобел из "Боруссии" Д и Давид Рая из "Арсенала".
Украинец Анатолий Трубин, которого оценили в 28 миллионов занимает в рейтинге 9-ю строчку. Он стоит столько же, сколько и грузин Гиорги Мамардашвили из "Лиерпуля", но моложе его на год.
Самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt
Самые дорогие вратари мира (коллаж: "Футбол Украины")
