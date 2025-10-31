RU

Украинец в топ-10: свежий рейтинг самых дорогих вратарей мира

Фото: Анатолий Трубин (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

После обновлений стоимостей футболистов, известный статистический портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей мира. В топ-10 попал украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сайт.

Кто на вершине

Лидируют в списке сразу пятеро голкиперов, хотя по правилам портала формальным первым номером является партнер Ильи Забарного по ПСЖ Люка Шевалье - поскольку он самый молодой (23 года). Его стоимость 40 миллионов евро.

Столько же стоят - бывший вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас является игроком "Манчестер Сити", Диогу Кошта из "Порту", Грегор Кобел из "Боруссии" Д и Давид Рая из "Арсенала".

Трубин и топ-10

Украинец Анатолий Трубин, которого оценили в 28 миллионов занимает в рейтинге 9-ю строчку. Он стоит столько же, сколько и грузин Гиорги Мамардашвили из "Лиерпуля", но моложе его на год.

Самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt

  1. Люка Шевалье (Франция, ПСЖ, 23 года) - 40 млн евро
  2. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Манчестер Сити", 26) - 40 млн
  3. Диогу Кошта (Португалия, "Порту", 26) - 40 млн
  4. Грегор Кобел (Швейцария, "Боруссия" Д, 27) - 40 млн
  5. Давид Рая (Испания, "Арсенал", 30) - 40 млн
  6. Барт Вербрюгген (Нидерланды, "Брайтон", 23) - 35 млн
  7. Гульельмо Викарио (Италия, "Тоттенхэм", 29) - 32 млн
  8. Джеймс Траффорд (Англия, "Манчестер Сити", 23) - 30 млн
  9. Анатолий Трубин (Украина, "Бенфика", 24) - 28 млн
  10. Гиорги Мамардашвили (Грузия, "Ливерпуль", 25) - 28 млн

Самые дорогие вратари мира (коллаж: "Футбол Украины")

Ранее мы писали, что Трубин повторил украинский рекорд в Португалии.

Также рассказали, смогут ли Зинченко и Ярмолюк помочь сборной Украины в ноябре.

